Сена Узуновић наставља да суди Републици Српској

Судија Сена Узуновић данас је поново одлучила да суди Републици Српској и њеном народу.
Након што је свим силама трудила да уклони Милорада Додика са политичке сцене, сада се окомила и на народ Републике Српске. Још је тада било јасно да се не суди једном човјеку него читавој Републици Српској.
Данас се то и доказало пресудом Суда БиХ који је осудио Миодрага Малића на три године затвора јер је на опозиционом митингу у Бањалуци подигао фотографије првог предсједника Републике Српске Радована Караџића и некадашњег команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића, уз три прста.
Судија Сена Узуновић изјавила је да је изјавама свједока и прикупљаним доказима утврђено да је Малић починио, како је рекла, "кривично дјело изазивања националне, радне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости".
Сена је тако још једном потврдила да суди Српској и сваком Србину који јој није по мјери јер је Малић добио чак три године затвора због држања слике.
На овакав сценарио је упозоравао и предсједник СНСД-а Милорад Додик, на шта се тада смијала опозиција Републике Српске.
Та иста Сена заборавља да је управо она особа која је, током рата, била изузетно блиска са припадницима Исламске заједнице и командантима муслиманских бригада.
Била је припадник тзв. Армије БиХ у 45. Брдској бригади из Неретвице као помоћник команданта за правне послове.
Такође, Узуновићева је била војни судија када су побијени Срби у Брадини, а ништа није урадила, односно јесте их ослободила казне, што је још горе, што значи да је саучествовала.
Сена је тај исти судија која није пресудила злочин у Коњицу над Србима гдје је убијена професорска породица Гавриловић - муж, жена и синови Петар и Павле.
Узуновићева је у то вријеме била војни судија и ништа није урадила у вези са овим злочином, али зато је прва када треба судити Србима и Српској.
Јасно је да се другачији сценарио не може очекивати од припадника команде корпуса муслиманске војске у току рата него да је острашћен према Србима и Републици Српској.
