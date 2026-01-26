Logo
Којић: У БиХ је све крње, неуставно, лажно и фалсификовано

Извор:

СРНА

26.01.2026

15:12

Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић изјавио је, поводом захтјева СДА и ДФ-а поднесеног крњем Уставном суду БиХ за провјеру законитости нове Владе Републике Српске, да је сада, ваљда, свима јасно да је Српска мета и да сарајевска махала неће стати.

Којић је указао да је крњи Уставни суд БиХ још једном показао да је окренут против Републике Српске и свега што у свом називу има Српска.

"Коме треба више оваква БиХ? Гдје год погледате све неуставно, крње, лажно, фалсификовано", истакао је Којић.

Он је навео да би Сарајево и странци да кроје процесе у Републици Српској, да отимају имовину, гробове, цркве.

"Срби неће да забијају "главу у пијесак". Одговор мора бити јачи", нагласио је Којић за Срну.

Витамин Д

Здравље

Ево зашто је витамин Д неопходан током зиме

Он је истакао да су БиХ институције пуне ратног кадра који ради по "Исламској декларацији", а када се дода и страни фактор добија се, ништа друго, до злочин без преседана над Републиком Српском и српским народом.

"Република Српска је светиња сваког Србина који поштује жртве које су пале за њену одбрану. Варају се странци и махала политичари да ће нас сломити", поручио је Којић.

