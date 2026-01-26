Ухапшен у Приједору са 10 килограма кокаина: Добио седам година затвора

Извор:
СРНА
26.01.2026
14:54
Основни суд у Приједору изрекао је казну затвора од седам година држављанину Србије Ж.Л. ухапшеном у овом граду са 10,16 килограма кокаина.
Ж.Л. је оглашен кривим за кривично дјело неовлаштена производња и промет дроге, речено је данас Срни у овом суду.
Овај држављанин Србије ухапшен је 31. августа у акцији "Лакост" у Приједору када је у његовом "аудију" претресом пронађен кокаин.
Начелник Полицијске управе Приједор Драган Милојица изјавио је тада да је количина одузете дроге у претходне двије године премашила резултате које је ова управа постигла у протеклих 10 година.
Акцију "Лакост" реализовали су и у њој сарађивали Полицијска управа Приједор, Управа за организовани тешки криминалитет и полицијске агенције из других земаља из окружења.
