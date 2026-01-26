Logo
Large banner

Ухапшен у Приједору са 10 килограма кокаина: Добио седам година затвора

Извор:

СРНА

26.01.2026

14:54

Коментари:

0
Ухапшен у Приједору са 10 килограма кокаина: Добио седам година затвора
Фото: ПУ Приједор

Основни суд у Приједору изрекао је казну затвора од седам година држављанину Србије Ж.Л. ухапшеном у овом граду са 10,16 килограма кокаина.

Ж.Л. је оглашен кривим за кривично дјело неовлаштена производња и промет дроге, речено је данас Срни у овом суду.

Овај држављанин Србије ухапшен је 31. августа у акцији "Лакост" у Приједору када је у његовом "аудију" претресом пронађен кокаин.

Акција Лакоста

Хроника

Притворен држављанин Србије од кога је одузето 10 килограма кокаина

Начелник Полицијске управе Приједор Драган Милојица изјавио је тада да је количина одузете дроге у претходне двије године премашила резултате које је ова управа постигла у протеклих 10 година.

Акцију "Лакост" реализовали су и у њој сарађивали Полицијска управа Приједор, Управа за организовани тешки криминалитет и полицијске агенције из других земаља из окружења.

Подијели:

Тагови:

трговина дрогом

Приједор

кокаин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хапшење у Новом Граду: Возио под дејством дроге, па му пронашли бомбе, метке и кокаин

Хроника

Хапшење у Новом Граду: Возио под дејством дроге, па му пронашли бомбе, метке и кокаин

6 ч

0
Дрогирао се данима, па убио дјевојку: Откривено гдје је држао њено тијело

Свијет

Дрогирао се данима, па убио дјевојку: Откривено гдје је држао њено тијело

3 д

0
Полиција аутомобил

Хроника

У претресу пронађен килограм дроге, ухапшена једна особа

6 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Тинејџер напао мајку због дроге, тражио јој новац: ''Усисала си ми спид''

6 д

0

Више из рубрике

Подигнута оптужница за несрећу у којој је погинуо Михајло Витор

Хроника

Подигнута оптужница за несрећу у којој је погинуо Михајло Витор

2 ч

0
Елвир Чустовић

Хроника

Осуђен Елвир из Чикага: Прва осуђујућа пресуда за тероризам у Српској

4 ч

4
Укинута пресуда за убиство сарајевских полицајаца

Хроника

Укинута пресуда за убиство сарајевских полицајаца

5 ч

0
Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије

Хроника

Хулигани предати у надлежност Тужилаштва ТК, ево за шта их терете

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Ово је убица Живка Бакића: Ликвидирао га у шуми, а ево гдје се и крио

16

24

Трамп шаље изасланика у Минесоту: Строг, али праведан

16

20

Тешка саобраћајна несрећа: Аутомобил преполовљен од судара, међу повријеђенима и дијете

16

15

Додик са америчким амбасадором у Израелу

16

14

4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner