У претресу пронађен килограм дроге, ухапшена једна особа

Извор:

АТВ

20.01.2026

11:56

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Полиција је ухапсила С. Д. (40) након што је пронашла око килограм дроге на подручју Тузланског кантона.

Наиме, припадници Федералне управе полиције су извршили претресе у сарадњи са полицијским службеницима МУП-а Тузланског кантона, под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, те по Наредби Општинског суда у Живиницама, а том приликом су ухапсили С.D.

Дмитриј Песков

Свијет

Песков: Прерано је говорити

Како је саопштено из ФУП-а, приликом провођења радње претреса (особе и возила), пронађено је и одузето око килограм материје која својим изгледом асоцира на дрогу амфетамин и мобилни телефон.

"Наведено лице се сумњичи за почињење кривичног дјела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 238. став 1 Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине. Лице лишено слободе је ради криминалистичке обраде спроведено у службене просторије МУП-а Тузланског кантона, након чега ће уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предато у даљу надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона", рекли су из ФУП-а.

Тагови:

Тузлански кантон

хапшење

Дрога

