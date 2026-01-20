Logo
Large banner

Тијело дјевојке окружено чопором пронађено на плажи

Извор:

Дневник.хр

20.01.2026

11:36

Коментари:

0
Šplanija plaža
Фото: Pexels

Тијело туристкиње, чије име није објављено, пронађено је око пола седам по локалном времену у понедјељак на плажи, саопштила је полиција Куинсланда.

Двојица мушкараца који су се возили плажом уочили су чопор од око 10 динга око тијела жене, рекао је полицијски инспектор Паул Алгие локалним медијима.

Полиција истражује случај, али још не може потврдити је ли жена умрла утапањем или ју је напала животиња, додао је. Ипак, Алгие је рекао да су на тијелу уочени трагови који упућују на то да је била у контакту са животињама.

"Ово је очито био врло трауматичан и ужасан призор за оне који су је пронашли", рекао је.

javni prevoz banjaluka

Бања Лука

Ступиле на снагу промјене у јавном превозу у Бањалуци

"Била је то млада жена која је уживала у прекрасном дијелу свијета, и управо то ову трагедију чини још већом", надодао је.

Обдукција је заказана за сриједу, јавља Би-би-си.

Њено тијело пронађено је у близини олупине брода Максено, који се насукао 1935. године, а његови остаци данас су популарна туристичка атракција.

Подручје је познато по популацији динга, дивље врсте паса заштићене у националним парковима као аутохтона врста.

"Они су дивље животиње и, иако су врло културно значајни за локалне Прве народе и становнике острва, и даље су дивље животиње те их треба тако третирати", надодао је Алгие.

(Дневник.хр)

Подијели:

Тагови:

пронађено тијело

беживотно тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ступиле на снагу промјене у јавном превозу у Бањалуци

Бања Лука

Ступиле на снагу промјене у јавном превозу у Бањалуци

2 ч

0
Снијег у Камчатки

Свијет

Град под метрима снијега: Становници копају улазе у зграде, аутомобили потпуно затрпани

2 ч

0
Грађани примили писма: Заплијенићемо вам имовину, спрема се рат!

Свијет

Грађани примили писма: Заплијенићемо вам имовину, спрема се рат!

2 ч

0

Више из рубрике

Снијег у Камчатки

Свијет

Град под метрима снијега: Становници копају улазе у зграде, аутомобили потпуно затрпани

2 ч

0
Грађани примили писма: Заплијенићемо вам имовину, спрема се рат!

Свијет

Грађани примили писма: Заплијенићемо вам имовину, спрема се рат!

2 ч

0
Двије бебе преминуле, 27 дјеце на кућном лијечењу након инцидента у вртићу

Свијет

Двије бебе преминуле, 27 дјеце на кућном лијечењу након инцидента у вртићу

2 ч

0
Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

Свијет

Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

34

Пси луталице упали на имање и усмртили пола стада оваца

13

30

Трамп објавио фотомонтажу, забио америчку заставу на тло Гренланда

13

25

Бугарски предсједник поднио оставку на ту фукнцију

13

19

Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

13

16

Преминула пјевачица Бети Ђорђевић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner