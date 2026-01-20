Тијело дјевојке окружено чопором пронађено на плажи

Извор:
Тијело туристкиње, чије име није објављено, пронађено је око пола седам по локалном времену у понедјељак на плажи, саопштила је полиција Куинсланда.
Двојица мушкараца који су се возили плажом уочили су чопор од око 10 динга око тијела жене, рекао је полицијски инспектор Паул Алгие локалним медијима.
Полиција истражује случај, али још не може потврдити је ли жена умрла утапањем или ју је напала животиња, додао је. Ипак, Алгие је рекао да су на тијелу уочени трагови који упућују на то да је била у контакту са животињама.
"Ово је очито био врло трауматичан и ужасан призор за оне који су је пронашли", рекао је.
"Била је то млада жена која је уживала у прекрасном дијелу свијета, и управо то ову трагедију чини још већом", надодао је.
Обдукција је заказана за сриједу, јавља Би-би-си.
Њено тијело пронађено је у близини олупине брода Максено, који се насукао 1935. године, а његови остаци данас су популарна туристичка атракција.
Подручје је познато по популацији динга, дивље врсте паса заштићене у националним парковима као аутохтона врста.
"Они су дивље животиње и, иако су врло културно значајни за локалне Прве народе и становнике острва, и даље су дивље животиње те их треба тако третирати", надодао је Алгие.
