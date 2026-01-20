Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

Извор:
Телеграф
20.01.2026
10:17
Коментари:0
Нико Антић (12) налази се у болници и бори се за живот након што га је напала ајкула у мору код Сиднеја.
До инцидента је дошло у недјељу око 16.20 часова, када је Нико скочио у воду са стијене високе шест метара у парку Нилсен, у источном предграђу Сиднеја. Сумња се да га је тада напала ајкула бик.
Хроника
Трагедија у Српској на Богојављење: Мерцедесом усмртио пјешака
Дјечаку су у нападу повријеђене обје ноге, а Нико је преживио само зато што је један од његових петоро пријатеља скочио и одвукао га на камену платформу, док је предатор пливао у близини.
Пријатељи су потврдили да су Никове повреде катастрофалне.
Породични пријатељ Виктор Пинеиро у уторак је покренуо кампању на ГоФундМе како би помогао породици Антић са болничким трошковима.
"Ника је у недјељу у луци Сиднеј напала ајкула и задобио је повреде опасне по живот", написао је он, описујући то као "најгори могући исход".
Хроника
Тешко повријеђен пјешак из Зворника
Полиција Новог Јужног Велса потврдила је у уторак поподне да је Нико жив и у болници.
Још једна породична пријатељица, Триш, подијелила је линк до прикупљања средстава на Фејсбуку уз поруку: "Срце ме боли".
Трећи породични пријатељ је позвао људе да донирају новац.
"Ово је породица коју познајем и пролазе кроз незамисливо тежак период", поручио је он.
Да подсјетимо, Нико је прва жртва четири напада ајкуле на обалама Новог Јужног Велса у посљедња три дана.
Здравље
Како тетоваже утичу на имунитет?
У понедјељак је 11-годишњи дјечак имао сусрет са другом ајкулом, која је одгризла велики дио његове даске за сурфовање у Ди Вају, близу Менлија, у сјеверним предграђима Сиднеја.
Исте вечери, Андреа де Рујтера (27) напала је ајкула бик док је сурфовао у Менлију. Он је одвезен у болницу са тешком повредом ноге.
У уторак је 39-годишњак нападнут у Поинт Пломеру на средишњој сјеверној обали Новог Јужног Велса. Ајкула је прегризла човеково одијело за роњење и откинула комад његове даске. Наводно се он сам одвезао до окружне болнице Кемпси.
Полиција је позвала људе да не пливају у мутној води са слабом видљивошћу након што је обилна киша погодила Сиднеј и околину током викенда.
Свијет
Јак земљотрес погодио Грчку
Такође су плаже широм Сиднеја затворене за пливање након низа напада ајкуле.
Друштво
56 мин0
Друштво
56 мин0
Савјети
58 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
10
37
10
34
10
34
10
30
10
29
Тренутно на програму