Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

Телеграф

20.01.2026

10:17

Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде
Нико Антић (12) налази се у болници и бори се за живот након што га је напала ајкула у мору код Сиднеја.

До инцидента је дошло у недјељу око 16.20 часова, када је Нико скочио у воду са стијене високе шест метара у парку Нилсен, у источном предграђу Сиднеја. Сумња се да га је тада напала ајкула бик.

Дјечаку су у нападу повријеђене обје ноге, а Нико је преживио само зато што је један од његових петоро пријатеља скочио и одвукао га на камену платформу, док је предатор пливао у близини.

Пријатељи су потврдили да су Никове повреде катастрофалне.

Породични пријатељ Виктор Пинеиро у уторак је покренуо кампању на ГоФундМе како би помогао породици Антић са болничким трошковима.

"Ника је у недјељу у луци Сиднеј напала ајкула и задобио је повреде опасне по живот", написао је он, описујући то као "најгори могући исход".

Полиција Новог Јужног Велса потврдила је у уторак поподне да је Нико жив и у болници.

Још једна породична пријатељица, Триш, подијелила је линк до прикупљања средстава на Фејсбуку уз поруку: "Срце ме боли".

Трећи породични пријатељ је позвао људе да донирају новац.

"Ово је породица коју познајем и пролазе кроз незамисливо тежак период", поручио је он.

Да подсјетимо, Нико је прва жртва четири напада ајкуле на обалама Новог Јужног Велса у посљедња три дана.

У понедјељак је 11-годишњи дјечак имао сусрет са другом ајкулом, која је одгризла велики дио његове даске за сурфовање у Ди Вају, близу Менлија, у сјеверним предграђима Сиднеја.

Исте вечери, Андреа де Рујтера (27) напала је ајкула бик док је сурфовао у Менлију. Он је одвезен у болницу са тешком повредом ноге.

У уторак је 39-годишњак нападнут у Поинт Пломеру на средишњој сјеверној обали Новог Јужног Велса. Ајкула је прегризла човеково одијело за роњење и откинула комад његове даске. Наводно се он сам одвезао до окружне болнице Кемпси.

Полиција је позвала људе да не пливају у мутној води са слабом видљивошћу након што је обилна киша погодила Сиднеј и околину током викенда.

Такође су плаже широм Сиднеја затворене за пливање након низа напада ајкуле.

