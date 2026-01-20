Јак земљотрес погодио Грчку

20.01.2026
09:55
Коментари:0
Земљотрес јачине 4,0 степена Рихтерове скале догодио се рано јутрос у грчкој области Лаконији, преносе грчки медији.
Потрес се догодио у 08.38 по локалном времену, 320 км југозападно од Атине, преноси Катимерини.
Према подацима Геодинамског института Националне опсерваторије у Атини, епицентар потреса налазио се у морском подручју 117 км југо-југозападно од мјеста Геролименас у Лаконији.
Свијет
Лавров: У току је игра „ко је јачи - тај је у праву“
За сада нема извјештаја о евентуалној штети у овом потресу.
Најновије
Најчитаније
10
37
10
34
10
34
10
30
10
29
Тренутно на програму