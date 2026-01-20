Logo
Јак земљотрес погодио Грчку

20.01.2026

09:55

Јак земљотрес погодио Грчку
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес јачине 4,0 степена Рихтерове скале догодио се рано јутрос у грчкој области Лаконији, преносе грчки медији.

Потрес се догодио у 08.38 по локалном времену, 320 км југозападно од Атине, преноси Катимерини.

Према подацима Геодинамског института Националне опсерваторије у Атини, епицентар потреса налазио се у морском подручју 117 км југо-југозападно од мјеста Геролименас у Лаконији.

За сада нема извјештаја о евентуалној штети у овом потресу.

