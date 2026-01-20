Logo
Више од сто возила учествовало у ланчаном судару

Извор:

АТВ

20.01.2026

08:44

Ланчани судар у Мичигену
Фото: Screenshot / YouTube

У Мичигену, савезној држави САД, у понедјељак је због поледице дошло до ланчаног судара у којем је учествовало више од 100 возила, саопштила је локална полиција.

Државна полиција Мичигена навела је да је десетак особа повријеђено, али нико није погинуо у несрећама на ауто-путу у Хадсонвилу, недалеко од Гранд Рапидса. Због свега је дио ауто-пута неколико сати био затворен.

Температуре су у понедјељак, 19. јануара, биле изразито ниске, а проблеме у саобраћају створили су лед и густ снијег, због којег је смањена видљивост. Возачима се савјетује да избјегавају путовања на том подручју, извијестио је АБЦ.

Државна полиција Индијане, сусједне савезне државе, саопштила је да је више возила учествовало у несрећи и на ауто-путу Индијана Тол Род. Оба смјера, источни и западни, била су затворена, али су у међувремену поново отворена.

До ланчаног судара у Индијани дошло је због снијега и лоше видљивости. Неколико људи је повријеђено, али нико није у животној опасности.

