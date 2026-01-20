Више од сто возила учествовало у ланчаном судару

Извор:
АТВ
20.01.2026
08:44
Коментари:0
У Мичигену, савезној држави САД, у понедјељак је због поледице дошло до ланчаног судара у којем је учествовало више од 100 возила, саопштила је локална полиција.
Државна полиција Мичигена навела је да је десетак особа повријеђено, али нико није погинуо у несрећама на ауто-путу у Хадсонвилу, недалеко од Гранд Рапидса. Због свега је дио ауто-пута неколико сати био затворен.
Температуре су у понедјељак, 19. јануара, биле изразито ниске, а проблеме у саобраћају створили су лед и густ снијег, због којег је смањена видљивост. Возачима се савјетује да избјегавају путовања на том подручју, извијестио је АБЦ.
Сцена
Брена чувала бунде у фрижидеру, на крају остала без њих
Државна полиција Индијане, сусједне савезне државе, саопштила је да је више возила учествовало у несрећи и на ауто-путу Индијана Тол Род. Оба смјера, источни и западни, била су затворена, али су у међувремену поново отворена.
До ланчаног судара у Индијани дошло је због снијега и лоше видљивости. Неколико људи је повријеђено, али нико није у животној опасности.
BREAKING: Drone footage reveals a massive pileup involving more than 100 vehicles in Michigan, with injuries reported as hazardous winter conditions grip the area.— Breaking911 (@Breaking911) January 19, 2026
pic.twitter.com/Sg3vCaG3WK
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
46
10
37
10
34
10
34
10
30
Тренутно на програму