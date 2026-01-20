Logo
Трамп: Морамо да имамо Гренланд

Танјуг

20.01.2026

07:31

Трамп: Морамо да имамо Гренланд
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да ће Сједињене Америчке Државе разговарати о стицању Гренланда на овогодишњем Свјетском економском форуму у Давосу, јер Данска не може да заштити ту територију.

"Морамо да га имамо. Морају то да ураде. Не могу да га заштите, Данска, они су дивни људи", рекао је Трамп новинарима на Флориди, преноси Ројтерс.

Он је додао да познаје данске лидере и да су они "веома добри људи", али да "чак ни не иду тамо (на Гренланд)".

Трамп: Гренланд императив за националну и свјетску безбједност

Предсједник САД изјавио је да је имао "веома добар" телефонски разговор са генералним секретаром НАТО Марком Рутеом у вези са Гренландом и да је постигнута сагласност о састанку различитих страна током Свјетског економског форума у Давосу у Швајцарској.

Трамп је на мрежи "Трутх Социал" навео да је Гренланд "императив за националну и свјетску безбједност" и додао да "нема повратка", уз тврдњу да се сви око тога слажу.

Он је истакао да су Сједињене Америчке Државе "убједљиво најмоц́нија земља на свијету", што је, како је рекао, резултат обнове америчке војске током његовог првог мандата, процеса који се, према његовим ријечима, наставља убрзаним темпом.

Трамп је оцијенио да су САД "једина сила која може да обезбиједи мир широм свијета", наводећи да се то постиже "снагом".

Доналд Трамп

Grenland

Америка

