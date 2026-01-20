Трамп најавио царине од 200 одсто на француска вина и шампањце

Извор:
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да намјерава да уведе царине од 200 одсто на француска вина и шампањце, у оквиру шире пријетње царинама европским земљама које се противе његовом плану у вези са Гренландом.
- Увешћу царине од 200 одсто на француска вина и шампањце, а француски предсједник Емануел Макрон ће се придружити мировном савјету - рекао је Трамп новинарима, преноси Ројтерс.
Макрон је јуче поручио да Француска "у овој фази не намјерава да позитивно одговори" на понуду да учествује у том мировном савјету.
Трамп је више пута рекао да, према његовом мишљењу, Европљани "неће пружити велики отпор" његовом плану да преузме Гренланд.
