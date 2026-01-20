Logo
Трамп најавио царине од 200 одсто на француска вина и шампањце

Танјуг

20.01.2026

07:12

Трамп најавио царине од 200 одсто на француска вина и шампањце
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да намјерава да уведе царине од 200 одсто на француска вина и шампањце, у оквиру шире пријетње царинама европским земљама које се противе његовом плану у вези са Гренландом.

- Увешћу царине од 200 одсто на француска вина и шампањце, а француски предсједник Емануел Макрон ће се придружити мировном савјету - рекао је Трамп новинарима, преноси Ројтерс.

Jovanjdan

Друштво

Данас је Јовањдан: Вјерује се да треба испоштовати овај обичај везан за иконе

Макрон је јуче поручио да Француска "у овој фази не намјерава да позитивно одговори" на понуду да учествује у том мировном савјету.

Трамп је више пута рекао да, према његовом мишљењу, Европљани "неће пружити велики отпор" његовом плану да преузме Гренланд.

Доналд Трамп

