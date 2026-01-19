Logo
Канада разматра могућност слања војске на Гренланд

Извор:

Кликс

19.01.2026

23:00

Канада разматра могућност слања малог контингента војника на Гренланд ради учешћа у војним вјежбама НАТО-а, пише Ројтерс.

Војни званичници су влади представили планове за ову операцију и чекају одлуку премијера Марка Карнија, рекао је извор за Ројтерс.

Пријетње предсједника САД-а Доналда Трампа да преузме Гренланд представљају изазов за Карнија, који жели показати солидарност с европским савезницима, али истовремено настоји остати у добрим односима с Трампом, који је у прошлости пријетио анексијом Канаде.

"Забринути смо због ове ескалације, да будем потпуно јасан. Увијек ћемо подржавати суверенитет и територијални интегритет држава, без обзира на њихову географску локацију", рекао је Карни новинарима у Дохи у нед‌јељу.

Европске земље су прошле седмице послале мањи број војног особља на Гренланд.

Њемачка, Француска, Шведска, Норвешка, Финска и Холандија саопштиле су да шаљу војно особље како би започеле припреме за веће војне вјежбе касније ове године.

