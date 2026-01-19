Опљачкао бечку пумпу па побјегао таксијем: Ухапшен држављанин БиХ

19.01.2026
Припадници бечког Покрајинског одјељења за криминал ухапсили су данас 22-годишњег држављанина Босне и Херцеговине који се терети да је, заједно са 21-годишњим Аустријанцем, опљачкао бензинску пумпу у бечком Фаворитену.
За њима се трагало скоро двије седмице јер је пљачка изведена првих дана јануара.
Према наводима из истраге, њих двојица су наводно су пријетила запосленима бензинске пумпе нечим што асоцира на ватрено оружје, а које су били уперили из џепа јакне. Од раднице су тражили новац, али је она одбила да им га преда. Међутим, тада су постали насилни, обили касу и узели готовину. Након тога су побјегли таксијем који је наишао.
Иначе, оба ухапшена су већ добро позната бечкој полицији, јер имају више кривичних дјела, преносе Независне.
Против 22-годишњег држављанина Босне и Херцеговине поднесена је пријава због сумње на тешко разбојништво.
За Аустрјанцем је већ био расписан налог за привођење због издржавања раније затворске, а утврђена је повезаност и са још најмање два кривична дјела. Против њега је поднесена казнена пријава због сумње на тешко разбојништво, проневјеру и превару.
По налогу јавног тужилаштва у Бечу, оба осумњичена су пребачена су у притворску јединицу.
