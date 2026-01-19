Logo
Large banner

Опљачкао бечку пумпу па побјегао таксијем: Ухапшен држављанин БиХ

19.01.2026

22:16

Коментари:

0
Опљачкао бечку пумпу па побјегао таксијем: Ухапшен држављанин БиХ

Припадници бечког Покрајинског од‌јељења за криминал ухапсили су данас 22-годишњег држављанина Босне и Херцеговине који се терети да је, заједно са 21-годишњим Аустријанцем, опљачкао бензинску пумпу у бечком Фаворитену.

За њима се трагало скоро двије седмице јер је пљачка изведена првих дана јануара.

Према наводима из истраге, њих двојица су наводно су пријетила запосленима бензинске пумпе нечим што асоцира на ватрено оружје, а које су били уперили из џепа јакне. Од раднице су тражили новац, али је она одбила да им га преда. Међутим, тада су постали насилни, обили касу и узели готовину. Након тога су побјегли таксијем који је наишао.

Иначе, оба ухапшена су већ добро позната бечкој полицији, јер имају више кривичних д‌јела, преносе Независне.

Против 22-годишњег држављанина Босне и Херцеговине поднесена је пријава због сумње на тешко разбојништво.

За Аустрјанцем је већ био расписан налог за привођење због издржавања раније затворске, а утврђена је повезаност и са још најмање два кривична д‌јела. Против њега је поднесена казнена пријава због сумње на тешко разбојништво, проневјеру и превару.

По налогу јавног тужилаштва у Бечу, оба осумњичена су пребачена су у притворску јединицу.

Подијели:

Тагови:

Пљачка

Аустрија

benzinska pumpa

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жељезничка несрећа у Шпанији

Свијет

Расте број страдалих у Шпанији

44 мин

0
Огласио се Чеда Јовановић након што је ухапшен Аца Кос који живи са њим

Србија

Огласио се Чеда Јовановић након што је ухапшен Аца Кос који живи са њим

51 мин

0
Одгођен рестарт нуклеарног реактора

Свијет

Одгођен рестарт нуклеарног реактора

1 ч

0
Приведен Аца Кос, мушкарац који живи са Чедом Јовановићем

Србија

Приведен Аца Кос, мушкарац који живи са Чедом Јовановићем

1 ч

0

Више из рубрике

Жељезничка несрећа у Шпанији

Свијет

Расте број страдалих у Шпанији

44 мин

0
Одгођен рестарт нуклеарног реактора

Свијет

Одгођен рестарт нуклеарног реактора

1 ч

0
Сијарто: ЕУ не треба да се бави питањем Гренланда

Свијет

Сијарто: ЕУ не треба да се бави питањем Гренланда

1 ч

0
Берлин спрема регрутацију

Свијет

Берлин спрема регрутацију

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

50

Хаос у Сарајеву: Избила масовна туча у трамвају

22

47

Молдавија започела процес изласка из Заједнице независних држава

22

34

Ајфон на удару хакера – Епл хитно реаговао!

22

26

Крај за Србију: Шпанија била немоћна против Њемачке

22

22

Централне вијести, 19.01.2026.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner