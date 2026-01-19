Расте број страдалих у Шпанији

19.01.2026
22:14
Коментари:
Број жртава жељезничке несреће у Адамузу у Кордоби повећао се на 40, док је 41 особа хоспитализована, од којих је 12 на интензивној њези, саопштиле су андалузијске службе за хитне случајеве.
Скоро 500 људи путовало је у два воза која су учествовала у несрећи, пренио је Ел Паис. У возу на линији Малага-Мадрид било је 294 људи, док се у возу који је ишао из Мадрида за Уелву налазило 184 путника.
Министар саобраћаја Оскар Пуенте рекао је да ће линија Мадрид-Андалузија вероватно поново бити отворена 2. фебруара. Када је ријеч о могућности да је узрок исклизнућа воза из шина квар на прузи, министар је казао да се мора утврдити да ли је то узрок или посљедица.
Пуенте је објаснио да шине на прузи гдје се догодила несрећа у Адамузу нису пукле само на једној дионици, већ на неколико мјеста, дуж дионице пруге дуге 200 или 300 метара.
Он је указао да се још увијек не зна да ли је то узрок или посљедица несреће. Министар је напоменуо да је ово прва велика несрећа на брзим пругама, изузев судара у Галицији.
Такође је прецизирао да су 20 минута прије несреће, три друга воза прошла кроз ту дионицу пруге без инцидената. Премијер Педро Санчез, говорећи са мјеста несреће, најавио је да ће бити проглашена тродневна жалост.
Он је гарантовао да ће влада објавити информације чим буду познати детаљи несреће. Италијанска компанија Ирио је саопштила да је њихов воз, који је учествовао у несрећи, прошао посљедњи преглед четири дана раније.
Око 40 припадника Јединице за ванредне ситуације (УМЕ) ради на мјесту несреће у Адамузу, навели су извори из шпанског Министарства одбране.
У међувремену, број хоспитализованих након несреће у Адамузу смањен је на 41, пошто су двоје повријеђених отпуштени из болнице, док се 12 пацијената налази на интензивној њези.
