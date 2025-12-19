Хаос на лету из Шпаније: Покушали мртву жену да унесу у авион

Извор:
Телеграф
19.12.2025
13:47
Коментари:0
Старија Британка довезена је у инвалидским колицима на лет компаније "easyJet" из Шпаније за Гетвик, иако је већ била мртва, тврде згрожени туристи.
Ову 82-годишња жену на авион је, према наводима свједока, увело петоро њених рођака, који су особљу авио-компаније рекли да јој није добро и да је заспала, преноси Daily Mail.
Међутим, непосредно прије полијетања, кабинско особље је обавијештено да је жена преминула. Авион је окренут назад прије него што је напустио писту, а лет је одложен 12 сати.
Сапутници су испричали да је тијело у инвалидским колицима довезено до сједишта групе у задњем дијелу авиона и да је жена потом подигнута и смјештена у своје сједиште, уз помоћ пет чланова породице.
Тврде да је групи дозвољено да се укрца на авион само зато што су службенику на укрцавању, који је посумњао због очигледног лошег здравственог стања жене, рекли да је она "само уморна".
British family are accused of wheeling DEAD grandmother on to easyJet flight from Spain after 'telling cabin crew she was tired' https://t.co/3xlJjMdfSA— Daily Mail (@DailyMail) December 19, 2025
Један путник је чак тврдио да је чуо како један члан групе говори службенику: "У реду је, ми смо љекари".
Авион је потом почео да се креће ка крају писте, али се драматично зауставио само неколико тренутака прије полетања, када је сумњичаво кабинско особље схватило да је жена мртва.
Компанија "easyJet" је инсистирала да су забринути путници у заблуди, да је путница имала потврду да је способна за лет и да је била жива у тренутку укрцавања на авион.
"О чему су размишљали запослени easyJeta на земљи? Питали су породицу пет пута да ли је ова жена добро… А очигледно није била добро!", рекла је Петра Бодингрон, једна од путница на овом лету.
Сцена
Маја Маринковић остала без хонорара
"Јасно се видјело да је изгледала као да је већ мртва, без свијести у инвалидским колицима, па зашто би јој било дозвољено да уђе у авион, а онда поремети свима планове... Да сам била пијана, не би ме пустили али очигледно је мртва у реду?! Шта се дешава?".
Још једна путница која није жељела да буде именована, рекла је:
"Сви у авиону су мислили да изгледа мртва када је стигла никада није требало да буде проглашена способном за лет".
А друга, Трејси-Ен Кичинг, изразила је своје негодовање на друштвеним мрежама.
"Видјела сам како је уносе у авион; неко јој је држао главу док су пролазили поред мене! Прави љекар у авиону потврдио је да је већ била мртва када су је ставили у сједиште. Међутим, морам да покажем саосјећање према јадној особи која је погинула и њеној породици, као и према кабинском и земаљском особљу. Каква ужасна ситуација за њих", навела је и додала:
Регион
Пријетећи мејлови стигли у словеначке школе, неке евакуисане
"Морам такође да похвалим првог официра копилота који је изашао и стрпљиво одговарао на наша питања. Био је професионалан и љубазан хвала вам".
Даље је објаснила да је копилот рекао путницима да ће написати извјештај о догађајима током лета, користећи њихова свједочења.
Није познато шта се догодило са тијелом жене након што је изнијето или са члановима породице који су били са њом, иако се не вјерује да су ухапшени након што је откривено да је жена мртва.
Лет је требало да полети из шпанске туристичке дестинације у 11,15 часова, а слетети око два сата касније, у 13:10 часова.
Међутим, након чудног инцидента, путници су претрпјели кашњења од скоро 12 сати, а лет је коначно полетео тек у 22:47 часова по локалном времену, а коначно је слетио на Гетвик око поноћи.
Обично постоји сложен протокол који треба поштовати за транспорт људских остатака преко граница. Тијела се превозе теретним, а не путничким авионима и требало би да буду смјештена у посебан ковчег у пртљажнику, а не у кабини.
Портпарол Цивилне гарде у Малаги потврдио је да су полицајци позвани у авион због старије Британке, додајући: „Проглашена је мртвом у авиону који је требало да полети из Малаге за Лондон непосредно послије 11 часова јуче ујутру".
(Телеграф)
Ауто-мото
16 ч0
Ауто-мото
16 ч0
Свијет
16 ч0
Бања Лука
1 д0
Свијет
57 мин0
Свијет
2 ч3
Свијет
3 ч2
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
57
13
47
13
43
13
28
13
22
Тренутно на програму