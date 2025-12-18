Погинула цијела породица: Ово су страдали чувени возач, жена и дјеца

Извор:
Приликом пада авиона у Сјеверној Каролони настрадао је славни НАСКАР возач Грег Бифл заједно са својом породицом.
Све се догодило на регионалном аеродрому Стејтсвил у овој савезној држави у Сједињеним Америчким Државама.
На друштвеним мрежама круже снимци стравичне несреће и авион који је у потпуности захваћен пламеном.
Нажалост, касније је потврђено да су у њему били управо Грег Бифл заједно са супругом Кристином, као и кћеркицом Емом која је напунила 14 година и сином Рајаном који је имао пет година.
Они су, наводно, према ријечима њиховог пријатеља Гарета Мичела, кренули управо код њих у посјету.
Због тога је и потврдио да су се они налазили у самом авиону, када је схватио да гости никада неће доћи.
"Нажалост, могу да потврдим да је Грег Бифл заједно са супругом Кристином, кћерком Емом и сином Рајдером био на том авиону. Требало је проведемо заједно послије подне, разорени смо, тако ми је жао што ово морам да подијелим са вама", написао је Мичел на друштвеној мрежи Фејсбук.
Године 2011. Бифл је био укључен, али није повријеђен, у мању авионску несрећу на аеродрому "Блу Грас" у Кентакију.
Механички квар при слијетању узроковао је да авион прескочи и склизне до заустављања на писти, а он је тада похвалио пилота који је држао авион под контролом.
NASCAR champion Greg Biffle, his wife, daughter, and son have died in a plane crash in North Carolina, according to YouTuber Garrett Mitchell.— Collin Rugg (@CollinRugg) December 18, 2025
Mitchell says the Biffle family was headed to spend the afternoon with him.
"Unfortunately, I can confirm Greg Biffle, his wife… pic.twitter.com/qNffOwDVzQ
