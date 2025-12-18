Logo
Погинула цијела породица: Ово су страдали чувени возач, жена и дјеца

Извор:

Агенције

18.12.2025

21:58

Грег Бифл с породицом
Фото: Инстаграм

Приликом пада авиона у Сјеверној Каролони настрадао је славни НАСКАР возач Грег Бифл заједно са својом породицом.

Све се догодило на регионалном аеродрому Стејтсвил у овој савезној држави у Сједињеним Америчким Државама.

На друштвеним мрежама круже снимци стравичне несреће и авион који је у потпуности захваћен пламеном.

Срушио се авион у Сјеверној Каролини

Свијет

Шири се језив снимак: Срушио се авион, нема преживјелих

Нажалост, касније је потврђено да су у њему били управо Грег Бифл заједно са супругом Кристином, као и кћеркицом Емом која је напунила 14 година и сином Рајаном који је имао пет година.

Они су, наводно, према ријечима њиховог пријатеља Гарета Мичела, кренули управо код њих у посјету.

Због тога је и потврдио да су се они налазили у самом авиону, када је схватио да гости никада неће доћи.

Нова година

Друштво

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

"Нажалост, могу да потврдим да је Грег Бифл заједно са супругом Кристином, кћерком Емом и сином Рајдером био на том авиону. Требало је проведемо заједно послије подне, разорени смо, тако ми је жао што ово морам да подијелим са вама", написао је Мичел на друштвеној мрежи Фејсбук.

Године 2011. Бифл је био укључен, али није повријеђен, у мању авионску несрећу на аеродрому "Блу Грас" у Кентакију.

Механички квар при слијетању узроковао је да авион прескочи и склизне до заустављања на писти, а он је тада похвалио пилота који је држао авион под контролом.

