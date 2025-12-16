Logo
Large banner

Форд радикално смањује улагања у електрична возила

Извор:

Танјуг

16.12.2025

15:38

Коментари:

0
Форд радикално смањује улагања у електрична возила
Фото: Unsplash

Амерички произвођач аутомобила Форд најавио је радикално смањење улагања у електрична возила и отпис средстава од 19,5 милијарди долара, што представља најдраматичнији примјер повлачења аутоиндустрије из програма возила на батерије.

Фордов отпис од 19,5 милијарди долара представља признање губитка вриједности улагања у електрична возила која више нису исплатива.

Саобраћајна несрећа у Брусу

Хроника

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

Компанија је одлучила да укине производњу модела Ф-150 Лигхтнинг ЕВ, електричног камиона Т3 и електричних комерцијалних комбија, док је раскинута и заједничка производња батерија са јужнокорејском фирмом СК Он.

Форд ће умјесто тога развијати продужени електрични хибрид (ЕРЕВ) који користи бензински генератор за пуњење батерије и више се фокусирати на хибриде и бензинце, преноси Ројтерс.

Нови циљ компаније предвиђа да удио хибрида, ЕРЕВ и ЕВ до 2030. године достигне 50 одсто њене глобалне продаје, што би представљало значајан пораст са тренутних 17 одсто.

Moskva Kremlj

Свијет

Зеленски предложио божићно примирје, Кремљ одбио из једног разлога

Промјена стратегије долази као одговор на слабију потражњу за електричним возилима у Сједињеним Америчким Државама, дјелимично због политике администрације предсједника Доналда Трумпа која је смањила субвенције и снизила стандарде за емисије издувних гасова.

У новембру је продаја електричних возила у САД, након истека пореске олакшице од 7.500 долара по возилу, пала за око 40 одсто међугодишње.

Подијели:

Тагови:

Ford

električni automobil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

Хроника

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

2 ч

0
Јован Милошевић

Фудбал

Један од најбољих ван погона: Огроман хендикеп за Партизан

2 ч

0
И пензионери у БиХ ове седмице добиће такозвану 13. пензију

Регион

И пензионери у БиХ ове седмице добиће такозвану 13. пензију

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

У Мостару пронађено тијело жене

2 ч

0

Више из рубрике

Фолксваген први пут за 88 година затвара фабрику у Њемачкој

Ауто-мото

Фолксваген први пут за 88 година затвара фабрику у Њемачкој

1 д

0
Возачи изабрали фаворита: Ово су најбољи половни породични аутомобили

Ауто-мото

Возачи изабрали фаворита: Ово су најбољи половни породични аутомобили

1 д

0
Одакле увести половни аутомобил? Ова држава је добра опција за многе земље у транзицији

Ауто-мото

Одакле увести половни аутомобил? Ова држава је добра опција за многе земље у транзицији

3 д

0
"Волво" подржава забрану мотора са унутрашњим сагоријевањем

Ауто-мото

"Волво" подржава забрану мотора са унутрашњим сагоријевањем

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

52

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

17

48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

17

45

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

17

38

Импотентан сам, истина је: Аца Лукас проговорио о вези с Атином

17

36

Како недостатак сна утиче на здравље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner