Форд радикално смањује улагања у електрична возила

Извор:
Танјуг
16.12.2025
15:38
Коментари:0
Амерички произвођач аутомобила Форд најавио је радикално смањење улагања у електрична возила и отпис средстава од 19,5 милијарди долара, што представља најдраматичнији примјер повлачења аутоиндустрије из програма возила на батерије.
Фордов отпис од 19,5 милијарди долара представља признање губитка вриједности улагања у електрична возила која више нису исплатива.
Хроника
Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка
Компанија је одлучила да укине производњу модела Ф-150 Лигхтнинг ЕВ, електричног камиона Т3 и електричних комерцијалних комбија, док је раскинута и заједничка производња батерија са јужнокорејском фирмом СК Он.
Форд ће умјесто тога развијати продужени електрични хибрид (ЕРЕВ) који користи бензински генератор за пуњење батерије и више се фокусирати на хибриде и бензинце, преноси Ројтерс.
Нови циљ компаније предвиђа да удио хибрида, ЕРЕВ и ЕВ до 2030. године достигне 50 одсто њене глобалне продаје, што би представљало значајан пораст са тренутних 17 одсто.
Свијет
Зеленски предложио божићно примирје, Кремљ одбио из једног разлога
Промјена стратегије долази као одговор на слабију потражњу за електричним возилима у Сједињеним Америчким Државама, дјелимично због политике администрације предсједника Доналда Трумпа која је смањила субвенције и снизила стандарде за емисије издувних гасова.
У новембру је продаја електричних возила у САД, након истека пореске олакшице од 7.500 долара по возилу, пала за око 40 одсто међугодишње.
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
4 д0
Најновије
Најчитаније
17
52
17
48
17
45
17
38
17
36
Тренутно на програму