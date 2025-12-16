Зеленски предложио божићно примирје, Кремљ одбио из једног разлога

Извор:
16.12.2025
15:28
Кремљ је данас, 16. децембра, јасно одбио приједлог Кијева о божићном примирју, поручивши да Русија не намјерава да заустави нападе током празника.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да Москва “не жели примирје које би Украјини дало предах да се прегрупише и припреми за наставак рата”.
Додао је да Русија жели “мир, а не краткорочна, неодржива рјешења”.
Приједлог о божићном прекиду ватре први је изнио украјински предсједник Володимир Зеленски, који је јуче рекао да Кијев подржава идеју барем привременог заустављања руских удара, посебно на енергетску инфраструктуру, током празничног периода, преноси "Индекс".
Кремљ је раније данас поручио да би евентуално примирје зависило од тога хоће ли се постићи шири договор о окончању рата. Песков је притом споменуо и изјаве америчког предсједника Доналда Трампа о могућем мировном споразуму.
“Питање је хоћемо ли постићи договор или не. Ми желимо зауставити овај рат, остварити своје циљеве, осигурати своје интересе и гарантовати мир у Европи у будућности”, рекао је Песков.
Такође је закључио да Москва још није видјела никакве конкретне приједлоге о безбједносним гаранцијама за Украјину, о којима, према америчким и европским званичницима, Вашингтон разговара с Кијевом.
