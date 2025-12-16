Језиви детаљи напада у школи: Младић (15) признао кривицу за злочин, избо чувара и ученика (10)

Извор:
Тинејџер (15) који је у школи у Одинцову у Московској области јутрос ножем убо радника обезбјеђења и ученика, признао је кривицу за злочин, изјавила је данас портпаролка Главне истражне управе Истражног комитета за Московску област Олга Врадиј.
''Испитивање је у току. Према прелиминарним информацијама, он признаје кривицу'', рекла је Врадиј новинарима, преноси ТАСС.
Тинејџер који је носио маску, напао је ножем чувара и једног ученика у школи "Успенскаја" у Московској области, а дијете је подлегло повредама, саопштио је раније данас Руски истражни комитет.
Према полицији Московске области, позив о ванредној ситуацији примљен је у 9 часова ујутру.
Према извјештају, "један ученик радника обезбјеђења попрскао бибер спрејом, а потом ножем избо. Након тога избо је и десетогодишњег ученика, који је преминуо од задобијених рана".
Друштвеним мрежама круже снимци на којима се види тренутак како тешко наоружани полицајци дјечака убацују у патролно возило.
На лицу мјеста је велики број возила хитне помоћи и припадника полиције.
