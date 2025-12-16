Logo
Ухапшен тинејџер који је починио напад у школи

Извор:

СРНА

16.12.2025

09:36

Школа
Фото: pexels

Полиција је привела ученика који је извршио напад ножем у школи у руском граду Одинцову, у Московској области, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Русије.

У саопштењу се наводи да ће тинејџер који је извршио напад бити предат истражним органима.

Нападач је ножем убио десетогодишњег ученика и ранио школског чувара.

Школа

Свијет

Хорор! У нападу ножем у школи убијен ученик

У току је истрага о околностима напада.

