Ухапшен тинејџер који је починио напад у школи

Полиција је привела ученика који је извршио напад ножем у школи у руском граду Одинцову, у Московској области, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Русије.
У саопштењу се наводи да ће тинејџер који је извршио напад бити предат истражним органима.
Нападач је ножем убио десетогодишњег ученика и ранио школског чувара.
Хорор! У нападу ножем у школи убијен ученик
У току је истрага о околностима напада.
