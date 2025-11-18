Дјечак (12) избо школску другарицу: Нападу претходила свађа, задобила озбиљне повреде

18.11.2025
10:10
Језив напад догодио се јутрос у једној основној школи у Призрену, када је дванаестогодишњак напао дјевојчицу оштрим предметом.
Наиме, четрнаестогодишња дјевојчица задобила је више повреда након што ју је, према првим информацијама, дванаестогодишњи дјечак убо оштрим предметом током сукоба.
Напад је, како наводе медији, услиједио послије кратке, али жустре свађе међу малољетницима, а тачан повод још није познат.
Ову вијест је потврдио портпарол полиције за регион Призрена, Шаћир Битичи, истичући да је полиција одмах реаговала по пријави и да су све надлежне службе укључене у расвјетљавање случаја.
Дјевојчица је хитно пребачена у Регионалну болницу у Призрену, гдје је збринута у служби Хитне помоћи и гдје јој љекари пружају потребну медицинску његу. Према доступним информацијама, налази се ван животне опасности, али су њене повреде оцијењене као озбиљне.
Битичи је навео и да су малољетног осумњиченог у полицијску станицу довели чланови његове породице, након чега је обављен разговор у присуству стручних служби.
Даљи рад на случају преузела је јединица задужена за малољетничку делинквенцију, која ће утврдити све околности догађаја, укључујући мотив сукоба и евентуалну одговорност одраслих лица, пише Ллапи.инфо.
