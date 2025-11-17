Logo
Средња школа евакуисана због дојаве о бомби

17.11.2025

16:13

Школа
Фото: pexels

Средња техничка школа на Новом Београду евакуисана је због дојаве о бомби.

Према првим информацијама, дојава о бомби пристигла је на мејл адресу школе, а запослени су, након што су прочитали мејл, одмах обавијестили полицију.

У школи се тренутно налази контрадиверзиона јединица која провјерава да ли је експлозивна направа заиста у згради те образовне установе или је у питању лажна дојава, преноси "24Седам".

дојава о бомби

евакуација

Београд

