Средња школа евакуисана због дојаве о бомби

Средња техничка школа на Новом Београду евакуисана је због дојаве о бомби.
Према првим информацијама, дојава о бомби пристигла је на мејл адресу школе, а запослени су, након што су прочитали мејл, одмах обавијестили полицију.
У школи се тренутно налази контрадиверзиона јединица која провјерава да ли је експлозивна направа заиста у згради те образовне установе или је у питању лажна дојава, преноси "24Седам".
