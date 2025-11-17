Језива сцена у ријалитију Елита: Давио цимера и вукао га по поду

Извор:
Курир
17.11.2025
16:05
Коментари:0
Асмин Дурџић поново је показао насиље, те по ко зна који пут прекршио строга правила Великог шефа.
Све је почело наизглед безазленом расправом, али у трену је ситуација измакла контроли. Урош је подигао тон, а Асмин је видно изнервиран закорачио према њему.
Ауто-мото
Нова правила: Возачи Б категорије ће морати на додатну обуку
Продукција је већ у том тренутку подигла све сигурносне протоколе, али оно што је услиједило нико није могао да предвиди.
Према ономе што се видјело на снимку, Асмин је у налету бијеса зграбио Уроша за врат и почео да га вуче по поду, док су остали учесници у шоку посматрали драматичан преокрет у атмосфери. Гледаоци су за само неколико секунди преплавили друштвене мреже коментарима, тврдећи да никада нису видјели овакву бруталност у ријалитију.
Обезбјеђење бацило Уроша
Обезбјеђење је муњевито реаговало. Неколико припадника сигурносног тима улетјело је у просторију покушавајући да раздвоји учеснике, али како је ситуација ескалирала, морали су да примијене најстроже мјере. У метежу који је услиједио, Асмин је одвучен у страну, док је други дио тима покушавао да смири Уроша.
Република Српска
Саво Минић издао налог јавним предузећима
Врхунац хаоса догодио се када је Урош пао са висине док су покушавали да спријече да побјегне из ријалитија. Публика је остала без даха, а многи су тврдили да такав призор до сада није виђен у историји ријалити програма.
Свијет
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Савјети
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
10 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму