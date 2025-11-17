Logo
Језива сцена у ријалитију Елита: Давио цимера и вукао га по поду

Курир

17.11.2025

16:05

0
Насиље у ријалитију Елита
Фото: Screenshot

Асмин Дурџић поново је показао насиље, те по ко зна који пут прекршио строга правила Великог шефа.

Све је почело наизглед безазленом расправом, али у трену је ситуација измакла контроли. Урош је подигао тон, а Асмин је видно изнервиран закорачио према њему.

Voznja

Ауто-мото

Нова правила: Возачи Б категорије ће морати на додатну обуку

Продукција је већ у том тренутку подигла све сигурносне протоколе, али оно што је услиједило нико није могао да предвиди.

Према ономе што се видјело на снимку, Асмин је у налету бијеса зграбио Уроша за врат и почео да га вуче по поду, док су остали учесници у шоку посматрали драматичан преокрет у атмосфери. Гледаоци су за само неколико секунди преплавили друштвене мреже коментарима, тврдећи да никада нису видјели овакву бруталност у ријалитију.

Обезбјеђење бацило Уроша

Обезбјеђење је муњевито реаговало. Неколико припадника сигурносног тима улетјело је у просторију покушавајући да раздвоји учеснике, али како је ситуација ескалирала, морали су да примијене најстроже мјере. У метежу који је услиједио, Асмин је одвучен у страну, док је други дио тима покушавао да смири Уроша.

savo minic

Република Српска

Саво Минић издао налог јавним предузећима

Врхунац хаоса догодио се када је Урош пао са висине док су покушавали да спријече да побјегне из ријалитија. Публика је остала без даха, а многи су тврдили да такав призор до сада није виђен у историји ријалити програма.

Small banner