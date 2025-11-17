Митровић најавио чишћење на Пинку: Накотило се много паразита

Извор:
Курир
17.11.2025
09:52
Власник телевизије Пинк, Жељко Митровић, обиљежио је своју крсну славу Ђурђиц. Тим поводом огласио се на Инстаграму, гдје је подсјетио да му је управо на овај дан прошле године преминула мајка Миленија.
Истакао је да сада слави славу коју је преузео и да се нада да је родитеље одмијенио на достојан начин, а потом је ударио и на поједине запослене на Пинку, јер како тврди, "накотило се много паразита и незахвалних људи".
"Данас је моја слава и дан када је прошле године на овај дан преминула моја највољенија мајка. Преузео сам славу и надам се да сам на достојан начин бар у неком смислу одмијенио моју мајку и оца. Али овај дан је посебан за мене, јер сам се јуче на мајчином гробу заклео да ћу исправити све неправилности и неправде у мом животу. Мојом грешком у систему Пинк медиа гроуп накотило се много паразита и незахвалних људи, али прије свега нелојалних и покварених, тако да ћу почистити своју кућу без икаквих емоција јер је то завјет мојој мајци. Почињем од оних који су посљедњи и настали. No mercy! П.С.", био је бруталан Жељко.
Уз поруку, власник и директор Пинк Медиа Гроуп подијелио је и фотографију из породичне куће, на којој се види мирна, породична и славска атмосфера.
Подсјетимо, Митровић се прошле године на данашњи дан, опростио од своје вољене мајке врло дирљивим ријечима:
- Данас нема речи, нема звука, свуда само тишина. Кево моја највољенија, твојим одласком настао је дубоки и мрачни тајац, у коме се чује само бесконачна љубав коју си ми давала од када сам прогледао и удахнуо први ваздух! Када једног дана скинем ове црне наочаре остаће само нацртане очи које ће ме подсећати да сам на том месту некада имао очи које ти нису узвратиле довољно љубави и поред тога сто сам ти скоро сваки дан говорио колико те волим! Кажу ми јутрос да си умрла у току ноћи, а не разумеју да моја мајка не умире и никада не може умрети јер највеће душе живе вечно, а ти си свакако била, остала и бићеш највећа душа од постанка свијета и вијека!
