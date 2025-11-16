Гола Ела Двоник на Инстаграму, пратиоци одушевљени

Извор:
Хрватска инфлуенсерка Ела Дворник објавила је голишаве слике на Инстаграму. Ела је окачила неколико слика из купатила.
Дио слика приказује колико је уживала док се брчкала и опуштала у кади. Обећала је да ће у новој кући имати велику каду, а њене интимне дијелове прекривала је само сапуница.
А по изласку из каде, сликала се само са пешкиром на себи.
- Претварам досадну свакодневицу у умјетност - написала је Ела, а одмах су услиједи коментари одушевљених пратилаца.
- Прелијепа си. Сада знам ко ће ме увијек угријати када дођу ниске температуре - гласио је коментар око ког ће се многи сложити.
Слике су довољно замагљене да се не види баш све, али се тетоваже ипак назиру.
