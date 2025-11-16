Logo
Гола Ела Двоник на Инстаграму, пратиоци одушевљени

Извор:

Агенције

16.11.2025

16:30

Фото: Инстаграм

Хрватска инфлуенсерка Ела Дворник објавила је голишаве слике на Инстаграму. Ела је окачила неколико слика из купатила.

Дио слика приказује колико је уживала док се брчкала и опуштала у кади. Обећала је да ће у новој кући имати велику каду, а њене интимне дијелове прекривала је само сапуница.

А по изласку из каде, сликала се само са пешкиром на себи.

- Претварам досадну свакодневицу у умјетност - написала је Ела, а одмах су услиједи коментари одушевљених пратилаца.

- Прелијепа си. Сада знам ко ће ме увијек угријати када дођу ниске температуре - гласио је коментар око ког ће се многи сложити.

Слике су довољно замагљене да се не види баш све, али се тетоваже ипак назиру.

