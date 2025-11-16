За њих је усамљеност најгора казна!

Извор:
Док неки људи пуне батерије у тишини и самоћи, другима је потребна стална интеракција и друштво других људи да би били срећни.
Астрологија открива да положај звијезда у тренутку нашег рођења може снажно утицати на нашу потребу за друштвом. Ови хороскопски знаци су прави доказ да је човјек друштвено биће, јер је за њих усамљеност најгора казна.
Лав
Краљеви Зодијака једноставно морају бити у центру пажње. Лавови црпе енергију из дивљења и аплауза оних око себе, а њихова харизма и топлина природно привлаче људе. За њих је идеалан сценарио велика забава гдје могу да заблистају у пуном сјају, испричају најбољу анегдоту и насмију све присутне.
Тишина и самоћа их чине нервозним и исцрпљујућим. Ако немају планове за викенд, Лавови ће их сами направити и побринути се да сви буду позвани. Њихов дом је често мјесто окупљања, а њихова великодушност и драматичан наступ чине свако окупљање незаборавним.
Близанци
Близанцима влада Меркур, планета комуникације, па није изненађење што су Близанци најсрећнији када су окружени људима са којима могу да разговарају и размјењују идеје. За Близанце је тишина синоним за досаду. Њихови умови стално раде и потребна им је стална ментална стимулација, коју проналазе у живахним разговорима и упознавању нових људи.
Они су прави друштвени лептирићи који лако лете из једне групе пријатеља у другу, упијајући информације и ширећи најновије вијести. Имају невјероватну способност да се прилагоде сваком друштву, због чега имају изузетно широк круг познаника. За њих је живот непрекидни низ занимљивих сусрета, а самоћа је само кратка и непожељна пауза.
Стријелац
Вјечити оптимисти и авантуристи Зодијака, Стријелци живот виде као велико путовање гдје је најважније сакупљати искуства и дијелити их са другима. Њихов заразни ентузијазам и филозофски поглед на свијет чине их омиљеним друштвом. За Стријелца, бити сам значи пропустити прилике за нову авантуру, забаву или занимљиву дискусију.
Воле слободу, али не и усамљеност.
Потребни су им пратиоци са којима ће истраживати свијет, било да је у питању путовање на други континент или одлазак на концерт у суседни град. Њихова искреност и смисао за хумор увијек подижу атмосферу, а своју енергију обнављају управо кроз смијех и заједничка искуства.
Вага
Под владавином Венере, планете љубави и хармоније, равнотеже и партнерства су кључни за срећу за Ваге. Оне једноставно не функционишу добро саме. Ваге су рођене дипломате и уживају у пријатном и хармоничном дружењу, софистицираним вечерама и културним догађајима. Сама помисао на вече проведено без друштва испуњава их немиром.
Њихов шарм и способност да пронађу заједнички језик са свима чине их савршеним домаћинима и гостима. Увијек ће се трудити да се сви осјећају пријатно и укључено.
Ован
Као први знак Зодијака, Овнови су пуни енергије, иницијативе и такмичарског духа. Да би се осјећали живима, потребна им је акција, а акција се најчешће дешава у друштву. Било да је у питању спортско такмичење, састанак или почетак новог пројекта, Овну је потребан тим који ће водити или противници које ће побједити.
Усамљеност за њих представља стагнацију и фрустрацију. Њихова ватрена природа захтјева сталну стимулацију, а најбољу стимулацију добијају кроз интеракцију са другима. Импулсивни су и директни, увијек спремни за покрет, због чега су често коловође у друштву и они који гарантују да никада неће бити досадно.
