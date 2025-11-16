Logo
Да ли знате зашто се мушкарцима цијепа мајица кад им се роди дијете

Курир

16.11.2025

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

Цијепање мајице или кошуље као обичај када неко постане отац и даље је жив на нашим просторима. Али ријетко ко зна зашто се овај обичај одржава и шта симболизује.

Према народном вјеровању, цијепање од‌јеће представља симболично скидање старог идентитета и облачење новог. Тај гест означава почетак нове улоге у животу оца.

То је озбиљна улога која мијења живот, прелазећи из улоге мушкарца у улогу оца који треба да васпитава дијете и води га кроз животне изазове.

У давна времена, када су порођаји били код куће, у скромним условима, мајке би бебу умотале у тканину за заштиту од хладноће. Очеви би тада често цијепали своју од‌јећу, попут кошуље, како би је користили за умотавање бебе.

Уколико отац није био присутан на порођају, први пролазник би се затекао за ту сврху. Такође, постоји вјеровање да други мушкарци цијепају од‌јећу новопеченог оца како би привукли срећу и благослов очинства на себе.

Неке интерпретације иду толико далеко да се вјерује да ће особа која узме дио исцепане од‌јеће добити дијете истог пола као и отац чију од‌јећу цијепају, пише Курир.

У неким дијеловима обичај је да се очева од‌јећа цијепа само ако се роди мушко дијете. Особа која добије тај дио од‌јеће такође ће, према вјеровању, добити сина у будућности.

