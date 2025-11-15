Извучен тикет вриједан скоро милијарду долара!

Извор:
15.11.2025
У америчкој лутрији Мега Милионс извучен је добитни тикет џекпота, вриједан скоро милијарду долара.
Добитник џекпота је из Џорџије, саопштено је из Мега Милионса, преноси ABC.
Бројеви који су добитнику донијели срећу били су: 1,8, 11, 12, 57, а златна Мега лоптица је носила број 7.
Прије извлачења, џекпот је процијењен на 980 милиона долара, што би га учинило осмим највећим у историји лутрије.
Посљедњи пут џекпот је освојио тикет 27. јуна.
Процијењена једнократна исплата награде износи 452,2 милиона долара, а може да се прими кроз 29 годишњих рата.
Извлачење у петак је било 40. у овој серији, што представља рекорд игре. Шансе за освајање џекпота су један према 290.472.336.
Мега Милионс се игра у 45 америчких држава, Вашингтону Д.Ц. и Америчким Девичанским Острвима, а цијена тикета је пет долара по игри.
Највећи добитак у историји ове лутрије износио је 1,6 милијарди долара, а освојен је 8. августа 2023. године.
