Logo
Large banner

Ова давно заборављена српска имена за дјевојчице носе снажну симболику

14.11.2025

17:46

Коментари:

0
Ова давно заборављена српска имена за дјевојчице носе снажну симболику
Фото: Unsplash

Српска имена за дјевојчице која имају дивно значење, а данас су запостављена. Некад су била веома честа и популарна у нашем народу.

Српска имена за дјевојчице, предивна и данас заборављена, а била су веома популарна у нашем народу. Свако од ових имена има веома снажно значење.

Нека српска имена за дјевојчице која су давно била популарна у нашем народу, данас су скоро заборављена. Подсјећамо вас на нека од женских имена, која нису у потпуности српска, али су су била прихваћена и веома распространена у прошлости.

Породица-дјеца-родитељи

Занимљивости

Вјероватно се само једна дјевојчица у цијелом региону зове овако

Најпознатија заборављена српска имена за дјевојчице

Анка – старо име у значењу “милост, захвалност”. Ово име потиснуле су његове варијанте попут Ана и Ања. Позната у нашој историји је Анка Помодарка, како су је звали, принцеза из династије Обреновић. Била је кћерка Јеврема Обреновића и Томаније, писац и организаторка првих српских салона у свом дому у Београду.

Бисера – у значењу “бисер, светлуцава, драгоцена“… Име је уписано у календар Српске православне цркве. Бисера Вукотић позната је светска глумица – у Италији знана као Олга Бисера. Рођена је у Мостару, Факултет драмских умјетности похађала је у Београду, а са 25 отишла у Холивуд. Позната је и наша Бисера Велетанлић.

Делфа – име грчког порекла у значењу “море, морска”. Најзначајнија Српкиња, пореклом Херцеговка, са овим именом била је Делфа Иванић, српска сликарка, добротворка и заједно са Надеждом Петровић идејни творац Кола српских сестара.

Жанка – изведено од Жан(а)+ка у значењу “божанствена”. Најпознатија је, свакако, велика српска глумица Жанка Стокић.

Јулка – име грчког порекла у значењу “блистава”. Варијанте овог имена су Јула, Јулијана, Јулија, Јуца… Позната је Јулка Хлапец Ђорђевић, једна од најобразованијих жена 20. века. Била је српска књижевница, феминисткиња, критичарка, филозоф, преводилац и интелектуалка која је са само 24 године докторирала, у Бечу 1906.

Косара – једно од најраније забележених словенских женских имена. У свом корену носи реч „коса“ и тиме одражава жељу родитеља да им кћер има бујну и лепу косу, која је вековима један од најизраженијих симбола женствености и женске лепоте. Осим у Србији, заступљено је и у Македонији и Бугарској. Данас се ово име изузетно ретко даје девојчицама по рођењу.

Најпознатија Косара у историји била је Теодора-Косара, ћерка цара Самуила, а супруга Јована Владимира. Још једна Косара – Бобић, била је велика љубав српског песника Велимира Рајића.

zena

Савјети

Шта жене треба да избјегавају у четрдесетим годинама?

Често и у народним пјесмама

Митра/Дмитра – у значењу “креативна, духовно снажна, поштена, независна, способна да преброди све потешкоће у животу и да воли чиста срца.” Митра Митровић била је српска књижевница, активисткиња Женског покрета и оснивач листа Жена данас.

Продана – старо словеносрпско заштитно име. Надевало се оном дјетету које је од бога дато као замјена за старије које је страдало.

Роксанда – често име у српским народним песмама, изведено од Роксана у значењу “свијетла, сјајна – светло, зора”. Једина позната Српкиња која данас носи ово име је наша модна креаторка Роксанда Илинчић, преноси Крстарица.

Подијели:

Тагови:

imena

srpska imena

Дјевојчица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најстарије женско име поново све популарније

Занимљивости

Најстарије женско име поново све популарније

1 д

0
Ово су најљепша кратка имена за дјечаке која носе моћна значења

Занимљивости

Ово су најљепша кратка имена за дјечаке која носе моћна значења

3 д

0
Позната имена погинулих у пожару у Дому пензионера у Тузли

Хроника

Позната имена погинулих у пожару у Дому пензионера у Тузли

4 д

0
Породица дјеца шетња

Породица

Када бирате име за дијете, требало би да имате ове ствари на уму

4 д

0

Више из рубрике

Само ова три знака Зодијака улазе у 9 година среће и обиља

Занимљивости

Само ова три знака Зодијака улазе у 9 година среће и обиља

5 ч

0
Par, ljubav

Занимљивости

Који хороскопски знак је ваш идеалан љубавни партнер?

6 ч

0
Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

Занимљивости

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

8 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За ова три знака слиједи период среће и напретка у свим пољима

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 90. колу?

20

09

Вјерници славе Ђурђиц: Према народном вјеровању на овај празник нам стиже зима

20

08

Усијање: Тачка пуцања

20

00

Познато ко је погинуо у паду авиона код Суботице

19

59

Жену ударило возило на пјешачком прелазу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner