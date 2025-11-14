Ова давно заборављена српска имена за дјевојчице носе снажну симболику

14.11.2025
17:46
Коментари:0
Српска имена за дјевојчице која имају дивно значење, а данас су запостављена. Некад су била веома честа и популарна у нашем народу.
Српска имена за дјевојчице, предивна и данас заборављена, а била су веома популарна у нашем народу. Свако од ових имена има веома снажно значење.
Нека српска имена за дјевојчице која су давно била популарна у нашем народу, данас су скоро заборављена. Подсјећамо вас на нека од женских имена, која нису у потпуности српска, али су су била прихваћена и веома распространена у прошлости.
Занимљивости
Вјероватно се само једна дјевојчица у цијелом региону зове овако
Најпознатија заборављена српска имена за дјевојчице
Анка – старо име у значењу “милост, захвалност”. Ово име потиснуле су његове варијанте попут Ана и Ања. Позната у нашој историји је Анка Помодарка, како су је звали, принцеза из династије Обреновић. Била је кћерка Јеврема Обреновића и Томаније, писац и организаторка првих српских салона у свом дому у Београду.
Бисера – у значењу “бисер, светлуцава, драгоцена“… Име је уписано у календар Српске православне цркве. Бисера Вукотић позната је светска глумица – у Италији знана као Олга Бисера. Рођена је у Мостару, Факултет драмских умјетности похађала је у Београду, а са 25 отишла у Холивуд. Позната је и наша Бисера Велетанлић.
Делфа – име грчког порекла у значењу “море, морска”. Најзначајнија Српкиња, пореклом Херцеговка, са овим именом била је Делфа Иванић, српска сликарка, добротворка и заједно са Надеждом Петровић идејни творац Кола српских сестара.
Жанка – изведено од Жан(а)+ка у значењу “божанствена”. Најпознатија је, свакако, велика српска глумица Жанка Стокић.
Јулка – име грчког порекла у значењу “блистава”. Варијанте овог имена су Јула, Јулијана, Јулија, Јуца… Позната је Јулка Хлапец Ђорђевић, једна од најобразованијих жена 20. века. Била је српска књижевница, феминисткиња, критичарка, филозоф, преводилац и интелектуалка која је са само 24 године докторирала, у Бечу 1906.
Косара – једно од најраније забележених словенских женских имена. У свом корену носи реч „коса“ и тиме одражава жељу родитеља да им кћер има бујну и лепу косу, која је вековима један од најизраженијих симбола женствености и женске лепоте. Осим у Србији, заступљено је и у Македонији и Бугарској. Данас се ово име изузетно ретко даје девојчицама по рођењу.
Најпознатија Косара у историји била је Теодора-Косара, ћерка цара Самуила, а супруга Јована Владимира. Још једна Косара – Бобић, била је велика љубав српског песника Велимира Рајића.
Савјети
Шта жене треба да избјегавају у четрдесетим годинама?
Митра/Дмитра – у значењу “креативна, духовно снажна, поштена, независна, способна да преброди све потешкоће у животу и да воли чиста срца.” Митра Митровић била је српска књижевница, активисткиња Женског покрета и оснивач листа Жена данас.
Продана – старо словеносрпско заштитно име. Надевало се оном дјетету које је од бога дато као замјена за старије које је страдало.
Роксанда – често име у српским народним песмама, изведено од Роксана у значењу “свијетла, сјајна – светло, зора”. Једина позната Српкиња која данас носи ово име је наша модна креаторка Роксанда Илинчић, преноси Крстарица.
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму