Ово су најљепша кратка имена за дјечаке која носе моћна значења

11.11.2025
15:11
Коментари:0
Изабрати име за новог члана породице није нимало лак задатак. А моди су посљедњих година и кратка имена која често немају надимак, али носе моћна значења.
Ако очекујете дјечака, ево списка најљепших кратких имена који ће вам помоћи у одабиру…
Адам – Име хебрејског поријекла. Значење имена на хебрејском је земља, али се користи и у значењу човјек. Према Библији Адам је био први човјек кога је Бог начинио од земље према свом лику.
Алек – Име грчког поријекла, које је у Србији изведено од имена Александар, па има исто значење – човјек, јунак.
Вук – Изводи поријекло од старословенске основе волк (вук)– дерикожа; онај који растрже у борби. У прошлости када се још вјеровало да ријеч има дејство магије, надевало се дјетету у функцији застрашивања злих духова који се клоне “опасних звери”. Симболише велику храброст, брзину и спретност.
Лука – Потиче из грчког Лоукас, вјероватно настало из латинског Луцас, изворног поријекла из луx (свјетлост, светлећи) – који светли, зрачи, обасјава.
Лав – Словенизовано из грчког Леон или латинског Лео (лав) – симбол гордости, храбрости и снаге.
Леон – Значење имена долази од латинског лео што значи лав.
Урош – Изводи поријекло из мађарског ур (господин) + словачки наставак ош.
Сава – Потиче из арамејско-хебрејског Саба (старац, дjеда) – преображен, праведан. Код нас већ дужи низ вијекова једно је од најчешћих имена захваљујући култу Растка Немањића, Светог Саве, првог српског архиепископа. У занемарљивом броју заступљено је код Македонаца и Бугара, док је код осталих словенских народа крајње ријетко, а у многим европским језицима уопште га нема, пише Крстарица.
Реља – Врло мало има историјских података од када датира ово име међу Србима, али се претпоставља да је изузетно старо. Постоји писани извор из 13. вијека који потврђује постојање старог славеносрпског имена Хребљан, за које се претпоставља да је претеча мушког имена Реља. Сматра се да потиче од глагола “хрлити“, што значи “брзати“. Зато се име Хребљан, те Реља може слободно превести као “онај који журно граби напријед“, али и као “онај који је плаховите нарави“, те “онај који је брз“.
Иван – У хришћанском свијету једно од најучесталијих имена. Име је дошло преко грчке и латинске верзије, а оригинално је у хебрејском језику Јоханан (Јехоханан), састављено од Јахвех (Бог) и ханан (милостив), дакле Бог је милостив.
Игор – Потиче из староскандинавског Ингварр, Ингвио (име скандинавског бога извобиља) + варр – чувати, штитити. Код нас је дошло посредством руског, гдје је присутно већ преко хиљаду година. Они су га у далекој прошлости преузели од скандинавских Варјаза који су били освајачи и оснивачи прве руске државе.
Гал – Име непознатог поријекла, а значи црн, мрк.
Олег – Мушко руско име које води поријекло од староиндијског, а значи здрав.
Саша – Име Саша је мушко/женска умањеница или деминутив од имена Александар, односно женског облика имена Александра. Поријекло ове умањенице је из Русије. Обзиром да поријекло имена потиче из имена Александар, односно Александра, има исто значење човјек, јунак.
Вања – Сматра се да име Вања потиче од мушког имена Иван или, пак Јован. Узевши у обзир порекло имена, узима се да има исто значење, односно “Бог је милостив“ или “Бог се смиловао“.
Наум – Име Наум потиче од грчког имена Наоум. Коријен и значење имена потиче од старохебрејске ријечи нахум што значи учитељ.
Вид – Вид је мушко словенско име. Значење долази од основе видјети (видак). Постоје мишљења да је ово име настало из латинског “вита“ у значењу живот.
Породица
1 д0
Породица
6 д0
Занимљивости
2 седм0
Породица
2 седм0
Најновије
Најчитаније
17
50
17
49
17
42
17
36
17
27
Тренутно на програму