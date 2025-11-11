4 знака неће знати шта ће с новцем у 2026. години

Извор:
11.11.2025
Звијезде предвиђају да ће се четири хороскопска знака у 2026. дословно утопити у новцу. Сазнајте да ли сте међу срећним знаковима.
Колико пута сте помислили: "Кад ће више и мени да крене?". Ако сте до сада радили, трудили се, штедели и чекали да вам се коначно врати – 2026. би могла да буде ваша година.
Звијезде предвиђају: четири хороскопска знака улазе у период када се новац лепи за њих. Али није довољно само чекати – морате знати како да препознате тренутак и зграбите га.
Звијезде предвиђају да ће Бикови коначно наплатити све што су годинама стрпљиво градили. Јупитер у пољу финансија доноси стабилне приходе, али и изненадне добитке.
Савјети: Улажите у оно што познајете. Некретнине, пасивни приходи, породични бизниси – све што вам доноси мир и дугорочну сигурност.
Јарчеви улазе у годину када се труд претвара у капитал. Сатурн вам даје структуру, а Уран иновацију.
Савјети: Диверсификујте приходе. Знање које имате можете претворити у додатни извор новца – кроз едукације, менторства или консултације.
Звијезде предвиђају да ће Овнови коначно наплатити своју храброст. Пројекти који су стајали – крећу.
Ваш таленат за ријечи, контакте и идеје постаје извор прихода. Звијезде вам дају прилике – ви морате да их препознате.
Бик, Јарац, Ован и Близанци имају најјачу астролошку подршку.
Не, звијезде предвиђају потенцијал, али ви морате да га активирате.
Од прољећа 2026, када Јупитер и Сатурн формирају кључне аспекте.
Поставите циљеве, пратите астролошке датуме, и не игноришите прилике које вам се нуде, пише Супержена.
