Пронађено закопано римско благо, лежало је нетакнуто 2.000 година

У близини Буника, у холандској провинцији Утрехт, двојица “ловаца на благо” пронашла су закопану ризницу, која датира из периода римске инвазије на Британију под царем Клаудијем (око 43. године н. е.).
Помоћу детектора за метал открили су “штек” са гомилом римских и британских новчића, што је први такав примјер на европском континенту, преноси Earth.com.
Стручњаци истичу да откриће у Холандији, крајем 2023, пружа фасцинантан увид у историјске везе између Римског царства и британских племена.
Представници Агенције за културно наслеђе Холандије (РЦЕ) проучавају састав земљишта, остатке вегетације и рељеф како би открили ко је сакрио благо и зашто.
Прве анализе су показале да је ризница транспортована између Британије и границе Римског царства на реци Рајни, што указује на војнике који су прелазили између фронтова током кампања на сјеверозападу Европе.
Према процјенама, укупна вриједност новчића одговара скоро једанаестогодишњој плати римског војника, што указује да су највероватније припадали официру вишег ранга или заједничком војном фонду.
“Ловци на благо” су пронашли 44 британска златна статера, 72 римска златна ауреуса, као и 288 римских сребрних денаријуса, искованих између 200. године п. н. е. и 47. године н. е.
Сребрњаци, који су служили као основно средство плаћања војницима и трговцима, обухватају више римских владара - од Републике до раног Царства, што помаже у датирању једнинственог открића.
Златни ауреуси били су намијењени за веће трансакције и исплате официрима, док британски статери, са натписом ЦВНО и симболима коња и класа жита, потичу из времена краља Кунобелина из југоисточне Енглеске.
Истраживање је показало да је ризница закопана на влажном месту, уз мали канал, плитко испод површине. Није било остатака дрвета или керамике, па се претпоставља да су новчићи остављени у кожној или платненој врећи која је иструлила.
Разлози за скривање вриједности остају предмет нагађања. Научници претпостављају да је ријеч о војној уштеђевини једног официра или можда ритуалном дару (донативум), који су Римљани често приносили након повратка из ратне кампање.
Благо се сада налази у Националном музеју антиквитета у Лајдену, у сталној поставци “Холандија у римској ери”, гдје посјетиоци могу видјети новчиће са ликовима царева Августа, Тиберија и Клаудија, али и владара ван Рима - Јубе И из сјеверне Африке и Кунобелина из Британије, пише Телеграф.рс.
