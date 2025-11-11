Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

Извор:
Супержена
11.11.2025
10:14
Коментари:0
Психолог Саманта Родмен Вајтен, која је и сама одрасла без браће и сестара, тврди да такво дјетињство зна да буде усамљено и захтјевно.
На основу сопственог искуства и рада с породицама, издвојила је 11 важних савјета за родитеље јединца.
Без обзира на то колико је родитељ ангажован, дјетету је потребно друштво друге дјеце. Дјеца која се претежно играју с одраслима навикавају се на вербално и емоционално зрелије интеракције, што им може отежати повезивање с вршњацима. Редовни сусрети с дјецом, барем једном или двапут седмично, важни су за здрав развој. Структуиране активности важе само ако дијете тамо има пријатеља, али ништа не може замијенити слободну, спонтану игру.
Родитељи често пуштају дијете да побјеђује у играма, али то може створити лажну слику стварности. Дјеца морају да науче како да се носе с поразом. Умјесто да стално попуштају, родитељи би требало да покажу како изгледа здраво такмичење, чак и у игри попут Монопола.
Дјеци је тешко да слушају свађе, а јединцима је још теже, јер немају с киме да подијеле осјећања. Касније у животу немају браћу или сестре с којима би разговарали о дјетињству. Зато је важно да родитељи препознају када им је потребна помоћ и да је на вријеме потраже.
Јединци често брзо вербално сазријевају, јер проводе пуно времена с одраслима. Ипак, то не значи да су емоционално зрели. Дјецу не треба укључивати у разговоре о новцу, везама или породичним проблемима. Дјеци је потребан простор да буду само дјеца.
Дјеца која одрастају с љубимцем често имају топлије успомене из дјетињства. Љубимци пружају друштво, утјеху и прилику за повезивање. Пас с којим дијете иде у шетњу може помоћи у склапању пријатељстава, јер олакшава прве разговоре с другом дјецом.
Чак и дјеца која се добро осјећају сама, сагласна су се да посјета забавном парку није иста без друштва. Смијех и узбуђење имају већи смисао када се дијеле. Без пријатеља, дијете се може осјећати усамљено чак и усред буке и атракција.
Родитељи често брину због времена проведеног пред екранима, али јединци немају браћу и сестре који би им показали шта је забавно или популарно. Гледање цртаних филмова и емисија може помоћи дјетету да се укључи у разговоре с вршњацима и да осјети припадност групи.
Родитељи јединца често дијете воде свуда са собом, јер је то једноставно. Али важно је да дијете види да одрасли имају сопствене хобије и интересе. Тако учи да је нормално имати вријеме за себе и да не мора увијек бити у центру пажње.
Реченице попут "Шта би мама без тебе?" могу створити осјећај одговорности за родитељеву срећу. Дјеца брзо осјете када су им родитељи емоционално ослоњени. Умјесто тога, треба им пружити љубав и сигурност, али и јасно показати да одрасли могу сами да се носе са својим емоцијама.
Дјеца с браћом и сестрама виде како родитељи цијене различите особине код сваког дјетета. Јединци понекад помисле да их родитељи воле само зато што немају избора. Зато им треба јасно рећи шта их чини посебнима и колико су вољени баш такви какви јесу. Психолог савјетује да им често кажете: "Баш си онакав каквог смо одувијек жељели", преноси Супержена.
Породица
1 д0
Породица
3 д0
Породица
5 д0
Породица
5 д0
Најновије
Најчитаније
14
19
14
17
14
13
14
12
14
07
Тренутно на програму