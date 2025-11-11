Logo
Large banner

Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

Извор:

Супержена

11.11.2025

10:14

Коментари:

0
Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу
Фото: Pixabay

Психолог Саманта Родмен Вајтен, која је и сама одрасла без браће и сестара, тврди да такво д‌јетињство зна да буде усамљено и захтјевно.

На основу сопственог искуства и рада с породицама, издвојила је 11 важних савјета за родитеље јединца.

1. Родитељ није замјена за вршњаке

Без обзира на то колико је родитељ ангажован, д‌јетету је потребно друштво друге д‌јеце. Д‌јеца која се претежно играју с одраслима навикавају се на вербално и емоционално зрелије интеракције, што им може отежати повезивање с вршњацима. Редовни сусрети с д‌јецом, барем једном или двапут седмично, важни су за здрав развој. Структуиране активности важе само ако дијете тамо има пријатеља, али ништа не може замијенити слободну, спонтану игру.

2. Дијете не треба увијек да побједи

Родитељи често пуштају дијете да побјеђује у играма, али то може створити лажну слику стварности. Д‌јеца морају да науче како да се носе с поразом. Умјесто да стално попуштају, родитељи би требало да покажу како изгледа здраво такмичење, чак и у игри попут Монопола.

3. Ако брак не функционише, потражите помоћ

Д‌јеци је тешко да слушају свађе, а јединцима је још теже, јер немају с киме да подијеле осјећања. Касније у животу немају браћу или сестре с којима би разговарали о д‌јетињству. Зато је важно да родитељи препознају када им је потребна помоћ и да је на вријеме потраже.

4. Дијете није најбољи пријатељ

Јединци често брзо вербално сазријевају, јер проводе пуно времена с одраслима. Ипак, то не значи да су емоционално зрели. Д‌јецу не треба укључивати у разговоре о новцу, везама или породичним проблемима. Д‌јеци је потребан простор да буду само д‌јеца.

5. Кућни љубимци имају велик позитиван ефекат

Д‌јеца која одрастају с љубимцем често имају топлије успомене из д‌јетињства. Љубимци пружају друштво, утјеху и прилику за повезивање. Пас с којим дијете иде у шетњу може помоћи у склапању пријатељстава, јер олакшава прве разговоре с другом д‌јецом.

6. Забавни парк није исти без пријатеља

Чак и д‌јеца која се добро осјећају сама, сагласна су се да посјета забавном парку није иста без друштва. Смијех и узбуђење имају већи смисао када се дијеле. Без пријатеља, дијете се може осјећати усамљено чак и усред буке и атракција.

7. Телевизија није непријатељ

Родитељи често брину због времена проведеног пред екранима, али јединци немају браћу и сестре који би им показали шта је забавно или популарно. Гледање цртаних филмова и емисија може помоћи д‌јетету да се укључи у разговоре с вршњацима и да осјети припадност групи.

8. Родитељи треба да имају свој живот

Родитељи јединца често дијете воде свуда са собом, јер је то једноставно. Али важно је да дијете види да одрасли имају сопствене хобије и интересе. Тако учи да је нормално имати вријеме за себе и да не мора увијек бити у центру пажње.

9. Не стављајте емоционални терет на дијете

Реченице попут "Шта би мама без тебе?" могу створити осјећај одговорности за родитељеву срећу. Д‌јеца брзо осјете када су им родитељи емоционално ослоњени. Умјесто тога, треба им пружити љубав и сигурност, али и јасно показати да одрасли могу сами да се носе са својим емоцијама.

11. Дијете треба да зна да је вољено због онога што јесте

Д‌јеца с браћом и сестрама виде како родитељи цијене различите особине код сваког д‌јетета. Јединци понекад помисле да их родитељи воле само зато што немају избора. Зато им треба јасно рећи шта их чини посебнима и колико су вољени баш такви какви јесу. Психолог савјетује да им често кажете: "Баш си онакав каквог смо одувијек жељели", преноси Супержена.

Подијели:

Тагови:

Родитељи

dijete

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Породица дјеца шетња

Породица

Када бирате име за дијете, требало би да имате ове ствари на уму

1 д

0
Бака унука породица

Породица

Ових 9 особина насљеђујемо од баки и дједова

3 д

0
Русија уводи СИМ картице за дјецу, родитељи ће моћи да прате њихово кретање

Породица

Русија уводи СИМ картице за дјецу, родитељи ће моћи да прате њихово кретање

5 д

0
Вјероучитељ дао јасан одговор: Да ли треба спојити први рођендан и крштење дјетета?

Породица

Вјероучитељ дао јасан одговор: Да ли треба спојити први рођендан и крштење дјетета?

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

14

13

Обратите пажњу на симптоме: Постоји више врста анемије

14

12

Монструозан снимак: Директор гурнуо аутистично дијете низ степенице

14

07

Стигао је ретроградни Јупитер: Ево шта нас чека у наредном периоду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner