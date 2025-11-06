Русија уводи СИМ картице за дјецу, родитељи ће моћи да прате њихово кретање

06.11.2025
10:11
Министарство дигиталног развоја Русије уводи дечије СИМ картице које ће се издавати уз сагласност родитеља, а одрасли ће моћи да прате геолокацију своје дјеце без потребе за подношењем званичног захтјева, изјавио је министар Максут Шадаев:
"Сада уводимо такозване дјечије СИМ картице. Обавеза да сва дјеца имају посебно оформљене СИМ картице и даље постоји. Јасно је да ће се оне издавати уз сагласност родитеља. Али уз дјечје СИМ картице родитељи ће увијек имати могућност да добију геолокацију на захтјев без судских одлука", рекао је, а пишу РИА Новости.
Министарство дигиталног развоја предложило је увођење ових картица за дјецу до 14 година почетком августа. Тада је Шадаев навео да ће такве картице имати одређена подешавања за родитељску контролу интернет саобраћаја. Он је појаснио да се, путем таквог броја, на примјер, неће моћи пријављивати на друштвеним мрежама.
Званичници истичу да дечије СИМ картице представљају додатни инструмент заштите млађе генерације од опасности, укључујући и преваре. Такве картице такође предвиђају ограничење приступа садржају који може нашкодити психичком развоју дјеце. Тренутно оператори имају дјечије тарифе које дјелимично укључују родитељску контролу садржаја, али пошто је то дјелимична мјера, она је непотпуна.
Одређивање положаја дјетета помоћу мобилног телефона могуће је коришћењем технологије ЛБС (Location‑based service), засноване на подацима мобилних мрежа и Вај-Фај тачака. Ова метода подразумијева везивање телефона за базне станице оператора и накнадно приказивање локације на електронској карти.
Међутим, овај начин има значајан недостатак - ниску прецизност позиционирања. Како наводе оператери, нетачност може износити од 150 метара до једног километра. Важно услов за рад сервиса је потреба за једнократном потврдом са телефона дјетета, након чега информација о положају дјетета постаје доступна за праћење, наводи портал Хај Тек Мејл, а пише Ура њуз. Са појавом дјечијих СИМ картица положај дјетета ће се пратити без подношења захтјева, преноси РТ Балкан.
