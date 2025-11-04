Logo

Најсрећнија имена за дјецу: Имају моћна значења

04.11.2025

21:19

Најсрећнија имена за дјецу: Имају моћна значења
Фото: pexels

Бирање имена за дијете један је од најузбудљивијих животних задатака, а у српској и многим другим културама, доста се гледа на значење имена.

Другим ријечима, нека имена се због свог значења сматрају срећним, а ми вам доносимо најсрећнија српска имена за дјечаке и дјевојчице.

Богдан – ово име доста је популарно последњих година, а значи "Божји дар", симболизује срећу и благослов.

Лука – име које се често повезује са свјетлом и добрим стварима, а посљедњих година је на листи популарних имена. Такође има и религијско значење, повезано са светим Луком.

Михаило – дивно, класично мушко име чије је значење заправо реторичко питање "Ко је као Бог?". Има снажну, заштитничку симболику.

Јован – значи "Бог је милостив", а друга варијанта овог имена је Иван. Име Јован често добијају дјечаци рођени у јануару, када се обиљежава слава Свети Јован односно Јовандан.

Теодор – значи "Божији дар" и често се сматра именом које доноси срећу.

Ана – класично име које је увијек популарно, повезује се са благостањем и љубављу, значи "милостива".

Милица – име које већ деценијама не губи своју популарност у Србији, често се тумачи као "милостива", "слатка", а повезано је са срећом и љубављу.

Ивана – ово име носи симболику благослова, а има значење "Бог је милостив".

Стефан – име са великим историјским значењем у српском народу, повезано са владавином и божанским благословима.

Никола – значи "онај који побјеђује" и често се сматра именом које носи срећу и успјех.

