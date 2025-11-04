Најсрећнија имена за дјецу: Имају моћна значења

Извор:
Бирање имена за дијете један је од најузбудљивијих животних задатака, а у српској и многим другим културама, доста се гледа на значење имена.
Другим ријечима, нека имена се због свог значења сматрају срећним, а ми вам доносимо најсрећнија српска имена за дјечаке и дјевојчице.
Богдан – ово име доста је популарно последњих година, а значи "Божји дар", симболизује срећу и благослов.
Лука – име које се често повезује са свјетлом и добрим стварима, а посљедњих година је на листи популарних имена. Такође има и религијско значење, повезано са светим Луком.
Михаило – дивно, класично мушко име чије је значење заправо реторичко питање "Ко је као Бог?". Има снажну, заштитничку симболику.
Јован – значи "Бог је милостив", а друга варијанта овог имена је Иван. Име Јован често добијају дјечаци рођени у јануару, када се обиљежава слава Свети Јован односно Јовандан.
Теодор – значи "Божији дар" и често се сматра именом које доноси срећу.
Ана – класично име које је увијек популарно, повезује се са благостањем и љубављу, значи "милостива".
Милица – име које већ деценијама не губи своју популарност у Србији, често се тумачи као "милостива", "слатка", а повезано је са срећом и љубављу.
Ивана – ово име носи симболику благослова, а има значење "Бог је милостив".
Стефан – име са великим историјским значењем у српском народу, повезано са владавином и божанским благословима.
Никола – значи "онај који побјеђује" и често се сматра именом које носи срећу и успјех.
