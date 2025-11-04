Logo

Ђоковић се расплакао у Атини - разлог је један снимак

04.11.2025

Новак Ђоковић у Атини
Српски тенисер Новак Ђоковић, уједно и највећи икада који се бавио овим спортом, успио је да дође до прве побједе на турниру у Атини.

Он је славио против Алехандра Табила из Чилеа са 2:0, чиме је нанио први пораз овом тенисеру у међусобним дуелима.

Новак Ђоковић је два пута већ играо против Табила и оба пута је поражен, док је сада успио да дође и до своје "освете" у Грчкој.

Ипак, један детаљ након меча је посебно био емотиван, пошто су организатори турнира пустили видео снимак посвећен Николи Пилићу.

Никола Пилић је недавно преминуо, а ради се о апсолутној легенди тениса, која је практично и "тениски отац" Новака Ђоковића, пошто га је узео под своје док је Ноле био још мали дјечак. Прихватио га је као свог, а потом га је обликовао.

Није никада крио Новак колико му је Пилић значио, док је сада пустио и сузу у Атини током видео снимка посвећеног управо његовог "тениском оцу", преноси "Телеграф".

"Он није био мој тренер, он је био дио моје породице. Никад не бих био ово што сам био да није било њега", поручио је Новак Ђоковић.

Новак Ђоковић

Nikola Pilić

