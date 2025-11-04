Logo

Сјајан старт у Атини: Ђоковић у четврфиналу

04.11.2025

20:21

Сјајан старт у Атини: Ђоковић у четврфиналу
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у четвртфинале АТП 250 турнира у Атини.

Пети тенисер свијета и први носилац у престоници Грчке је у осмини финала побиједио неугодног Чилеанца Алехандра Табила са 2:0. По сетовима је било 7:6, 6:1 за сат и 40 минута игре. Занимљиво је да је ово био њихов трећи окршај, а у предходна два је славио Табило. Новак је коначно дочекао да се реваншира тенисеру који трентно држи 89. мјесто на ранг листи.

Новак је одиграо поприлично добар меч. Од самог старта је притискао сервис противника, но никако није могао до брејка, иако је на почетку имао двије брејк лопте, али Чилеанац се извукао. У још неколико гемове играло се на разлику, али први сет је отишао у тај-брек, а тамо је Новак подсјетио зашто је дуго био најбољи на свијету, славио је са 7:3 за 1:0 у сетовима.

У другом сету све је било лакше. Брејк је дошао на вријеме, у четвртом гему за 3:1. Затим је потврдио брејк и привео лагано меч крају, преносе Независне.

У четвртфиналу Новак ће играти против бољег из меча Спицири (САД) – Боргеш (Португал). Треба додати да је у мечу прије Себастиан Корда побиједио Дамира Џумхура са 2:1. Након скоро два сата игре по сетовима је било 4:6, 6:3, 6:3.

