Logo

Синер освојио Мастерс у Паризу и обезбиједио повратак на прво мјесто АТП листе

Извор:

Танјуг

02.11.2025

17:35

Коментари:

1
Синер освојио Мастерс у Паризу и обезбиједио повратак на прво мјесто АТП листе
Фото: Таnjug

Италијански тенисер Јаник Синер освојио је Мастерс у Паризу, пошто је данас у финалу побиједио Канађанина Феликса Оже-Алијасима 6:4, 7:6 (7:4) и обезбиједио повратак на прво мјесто АТП листе.

Меч је трајао један сат и 53 минута. Ово је био пети међусобни дуел италијанског и канадског тенисера, а трећи тријумф Синера.

Италијански тенисер ће од понедељка званично преузети прво мјесто на АТП листи од Шпанца Карлоса Алкараза.

Janik Siner 08092025

Тенис

Синер "згазио" Зверева!

Синер је тријумфом у главном граду Француске стигао до 23. титуле у каријери, а пете у овој сезони. Оже-Алијасим је остао на осам освојених трофеја.

Мастерс у Паризу се играо за наградни фонд од 6.128.940 евра.

Подијели:

Тагови:

Јаник Синер

ATP lista

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Како је град у који је уложено 92 милијарде евра постао град духова

Занимљивости

Како је град у који је уложено 92 милијарде евра постао град духова

1 ч

0
Јавља вам се бол у глави када вјежбате? Ево зашто и кад указује на опрез

Савјети

Јавља вам се бол у глави када вјежбате? Ево зашто и кад указује на опрез

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Мушкарац извршио самоубиство у Тузли

1 ч

0
Минић: Молим раднике РиТЕ Угљевик да се врате на посао

Република Српска

Минић: Молим раднике РиТЕ Угљевик да се врате на посао

1 ч

2

Више из рубрике

Синер "згазио" Зверева!

Тенис

Синер "згазио" Зверева!

23 ч

0
Позната тенисерка тражи мужа преко Тиндера: ''Желим да будем традиционална супруга“

Тенис

Позната тенисерка тражи мужа преко Тиндера: ''Желим да будем традиционална супруга“

1 д

0
Novak Đoković nakon poraza u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza

Тенис

Меч Ђоковића и Циципаса отказн у посљедњи тренутак

2 д

0
Сусрет Циципаса и Ђоковића отказан из безбједносних разлога

Тенис

Сусрет Циципаса и Ђоковића отказан из безбједносних разлога

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

12

Тинејџерка (17) умрла послије рутинске стоматолошке операције: Доктор није знао кључну чињеницу

18

07

Холандија враћа Египту скулптуру стару 3.500 година

17

48

Расте број настрадалих на Тиролу: Пронађена тијела оца и кћерке

17

47

Венеција изградила мост до острва са гробом Игора Стравинског

17

41

Како ће људи изгледати 2050. због превише гледања у екране? Управо овако (ФОТО)

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner