Синер освојио Мастерс у Паризу и обезбиједио повратак на прво мјесто АТП листе

Италијански тенисер Јаник Синер освојио је Мастерс у Паризу, пошто је данас у финалу побиједио Канађанина Феликса Оже-Алијасима 6:4, 7:6 (7:4) и обезбиједио повратак на прво мјесто АТП листе.
Меч је трајао један сат и 53 минута. Ово је био пети међусобни дуел италијанског и канадског тенисера, а трећи тријумф Синера.
Италијански тенисер ће од понедељка званично преузети прво мјесто на АТП листи од Шпанца Карлоса Алкараза.
Синер је тријумфом у главном граду Француске стигао до 23. титуле у каријери, а пете у овој сезони. Оже-Алијасим је остао на осам освојених трофеја.
Мастерс у Паризу се играо за наградни фонд од 6.128.940 евра.
