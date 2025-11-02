Како је град у који је уложено 92 милијарде евра постао град духова

Извор:
BiznisInfo
02.11.2025
17:16
Коментари:0
Футуристички град Форест Сити у Малезији, у који је кинеска компанија Кантри Гарден уложила невјероватних 92 милијарде евра, требало је да постане дом за стотине хиљада становника и симбол нове ере урбаног живота.
Десет година касније – умјесто технолошког чуда, пред свијетом стоји град духова у којем живи тек око 9.000 људи.
Форест Сити замишљен је као еколошки и технолошки напредна заједница на умјетним острвима уз обалу Џохора, насупрот Сингапуру.
Међутим, од планиране метрополе изграђено је само 15 одсто инфраструктуре, а већина становника Малезије не може себи приуштити луксузне станове који су завршени.
Пројекат је убрзо запао у проблеме: кинеска криза некретнина, ограничења улагања у иностранству и одлука бившег малезијског премијера да ограничи долазак кинеских купаца довели су до потпуног застоја.
Коначан ударац стигао је с пандемијом 2019. године, када су затворене границе и прекинут прилив потенцијалних становника.
Данас Форест Сити изгледа као кулиса из футуристичког филма – празне улице, напуштени небодери и готово нестварна тишина.
Ипак, посљедњих мјесеци пројекат показује знакове живота: све више људи проналази у њему мир, простор и повољан луксуз.
Савјети
Јавља вам се бол у глави када вјежбате? Ево зашто и кад указује на опрез
Станови с базенима, теретанама и погледом на море могу се изнајмити за неколико стотина евра мјесечно, што је вишеструко јефтиније него у Куала Лумпуру или Сингапуру.
Међутим, свакодневни живот и даље није лак – ресторана и трговина има врло мало, а инфраструктура је тек дјелимично функционална.
Једна од нових становница, Вaфа Аина Вахид, за ЦНА Инсајдер каже да ју је привукла комбинација цијене и удобности:
– Овдје могу изнајмити стан с двије купаонице за мање од 390 евра мјесечно. То је знатно приступачније него другдје, а напокон могу живјети са супругом који одавде свакодневно путује на посао, преноси Бизнис инфо.
Савјети
Коса вам појачано опада? Доктор открива када је то заправо нормално
Агенти за некретнине тврде да се интерес полако повећава, а број становника расте из мјесеца у мјесец.
Упркос скромном оживљавању, Форест Сити је и даље далеко од своје изворне визије.
Компанија Кантри Гарден, један од највећих кинеских девелопера, данас се суочава с дугом већим од 200 милијарди долара, што доводи у питање хоће ли пројекат икада бити у потпуности завршен.
Савјети
Једноставан десерт који мирише на јесен: Печене јабуке с циметом
Иако се званично обавезала да ће наставити градњу, аналитичари упозоравају да би Форест Сити могао остати трајни симбол преамбициозних планова и економских илузија кинеског грађевинског бума.
За оне који сањају о животу уз море, без гужве и буке, Форест Сити данас нуди јединствено искуство – град луксуза и тишине.
Ипак, за већину посматрача, он остаје упозорење о томе колико танку линију дијеле амбиција и стварност у свијету глобалних мегапројеката.
Друштво
21 ч0
Економија
1 седм0
Економија
1 седм0
Друштво
2 седм0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
20 ч0
Занимљивости
22 ч0
Најновије
Најчитаније
18
12
18
07
17
48
17
47
17
41
Тренутно на програму