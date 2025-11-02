Logo

Како је град у који је уложено 92 милијарде евра постао град духова

Фото: Printscreen/Youtube

Футуристички град Форест Сити у Малезији, у који је кинеска компанија Кантри Гарден уложила невјероватних 92 милијарде евра, требало је да постане дом за стотине хиљада становника и симбол нове ере урбаног живота.

Десет година касније – умјесто технолошког чуда, пред свијетом стоји град духова у којем живи тек око 9.000 људи.

Форест Сити замишљен је као еколошки и технолошки напредна заједница на умјетним острвима уз обалу Џохора, насупрот Сингапуру.

Међутим, од планиране метрополе изграђено је само 15 одсто инфраструктуре, а већина становника Малезије не може себи приуштити луксузне станове који су завршени.

Пројекат је убрзо запао у проблеме: кинеска криза некретнина, ограничења улагања у иностранству и одлука бившег малезијског премијера да ограничи долазак кинеских купаца довели су до потпуног застоја.

Коначан ударац стигао је с пандемијом 2019. године, када су затворене границе и прекинут прилив потенцијалних становника.

Град духова с погледом на море

Данас Форест Сити изгледа као кулиса из футуристичког филма – празне улице, напуштени небодери и готово нестварна тишина.

Ипак, посљедњих мјесеци пројекат показује знакове живота: све више људи проналази у њему мир, простор и повољан луксуз.

Станови с базенима, теретанама и погледом на море могу се изнајмити за неколико стотина евра мјесечно, што је вишеструко јефтиније него у Куала Лумпуру или Сингапуру.

Међутим, свакодневни живот и даље није лак – ресторана и трговина има врло мало, а инфраструктура је тек дјелимично функционална.

„Приступачан луксуз“ привлачи нове становнике

Једна од нових становница, Вaфа Аина Вахид, за ЦНА Инсајдер каже да ју је привукла комбинација цијене и удобности:

– Овдје могу изнајмити стан с двије купаонице за мање од 390 евра мјесечно. То је знатно приступачније него другдје, а напокон могу живјети са супругом који одавде свакодневно путује на посао, преноси Бизнис инфо.

Агенти за некретнине тврде да се интерес полако повећава, а број становника расте из мјесеца у мјесец.

Неизвјесна будућност пројекта

Упркос скромном оживљавању, Форест Сити је и даље далеко од своје изворне визије.

Компанија Кантри Гарден, један од највећих кинеских девелопера, данас се суочава с дугом већим од 200 милијарди долара, што доводи у питање хоће ли пројекат икада бити у потпуности завршен.

Иако се званично обавезала да ће наставити градњу, аналитичари упозоравају да би Форест Сити могао остати трајни симбол преамбициозних планова и економских илузија кинеског грађевинског бума.

Град луксуза и тишине

За оне који сањају о животу уз море, без гужве и буке, Форест Сити данас нуди јединствено искуство – град луксуза и тишине.

Ипак, за већину посматрача, он остаје упозорење о томе колико танку линију дијеле амбиција и стварност у свијету глобалних мегапројеката.

