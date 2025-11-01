Logo

Сјајан почетак новембра: Ове хороскопске знакове очекују срећа, успјех и богатство

01.11.2025

19:56

Сјајан почетак новембра: Ове хороскопске знакове очекују срећа, успјех и богатство
Фото: Unsplash

Позната руска астролошкиња Тамара Глоба упозорава да новембар 2025. доноси турбулентне догађаје и значајне трансформације које могу да преокрену устаљени поредак ствари.

Ипак, за одређене хороскопске знакове, предстоји период изузетне среће и невјероватних прилика.

"Ово је почетак нових догађаја, крај једног старог, често узнемирујућег периода, и почетак нове, свјетлије етапе", рекла је Тамара Глоба.

Близанци

Почетак мјесеца биће обиљежен налетом креативне енергије и хармонијом у љубавним односима. Ипак, савјетује се опрез у личном животу од самих првих дана новембра.

Финансијска стабилност је на видику. Срећа ће пратити Близанце у свим аспектима живота – важно је само ухватити прилику када се појави.

Horoskop

Занимљивости

Три хороскопска знака са најхладнијим срцима

Ракови

Представници овог знака осјетиће сигурност у свом положају. Новембар доноси финансијски успјех и профитабилне могућности.

Појавиће се позитивне промјене и у професионалном животу, отварајући нове перспективе. Крај мјесеца захтјева посебну пажњу посвећену дјеци и вољеним особама.

Ваге

За Ваге ће новембар бити период великих промјена. Нови сусрети и занимљиве понуде ући ће у њихов живот.

Успјех ће пратити сваки корак, али је неопходно бити опрезан и пажљиво размотрити све понуде које стигну.

Horoskop

Занимљивости

Ромски хороскоп за новембар: Један знак окитиће се златом, а једном стиже заслужени мир

Водолије

Овај период биће испуњен и тријумфима и изазовима. Водолије ће се фокусирати на пријатеље, док ће породица остати стабилан и поуздан ослонац.

Пословни сегмент доноси пријатне приходе, а савјетује се да се цијене и поштују вољене особе, јер подршка ближњих игра кључну улогу у постизању успјеха.

Новембар 2025. обећава да ће за неке хороскопске знакове бити мјесец нових прилика, среће и финансијске стабилности, али и да ће захтјевати мудрост, пажњу и промишљене одлуке.

(Она.рс)

