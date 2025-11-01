Ромски хороскоп за новембар: Један знак окитиће се златом, а једном стиже заслужени мир

01.11.2025
Ромски хороскоп се истиче невјероватном прецизношћу предвиђања. У ромском хороскопу, као и у нама познатом астролошком, постоји 12 знакова Зодијака. Само се датуми рођења сваке констелације разликују за неколико дана.
Ево што сваки знак чека у новембру.
Почетак мјесеца доноси знакове који вам могу помоћи да схватите што је за вас истински важно.
Обратите пажњу на детаље – на људе који вам се јављају, ситуације које се понављају или осјећања која се враћају.
Након 25.11. допустите животу да се одвија својим темпом. Ово није вријеме за контролу, него за повјерење у процес. Мир који ћете осјетити када то прихватите биће ваша највећа снага.
У првој половини мјесеца могли бисте доћи до спознаје која мијења ваш поглед на неку ситуацију.
Око 10. новембра слиједи раздобље унутрашњег мира – тренутак у којем схватате да су одговори већ ту, само сте их раније занемарили.
Након 20. послушајте интуицију, чак и ако вас води у непознато. Ове одлуке доносе дугорочне користи.
Новембар ће вам помоћи да ојачате и постанете одлучнији. У првим данима мјесеца могли бисте сазнати нешто што мијења ваше планове.
Покушајте реаговати смирено – оно што сада откријете помоћи ће вам да јасно видите сљедеће кораке.
До краја мјесеца долази важан тренутак који вас потиче да промијените начин дјеловања и отворите се новом приступу животу.
Прва седмица мјесеца, посебно раздобље од 3. до 9.11., доноси знакове који долазе кроз људе, природу или снове. Обратите пажњу на поруке које се понављају.
11.11. изразите жељу – енергија тог дана подупире остварење намера.
Око 17. покажите саосјећање и помозите некоме ко вам се обрати. Тај чин имаће дубљи учинак него што мислите.
Овај мјесец позива вас на смиривање и интроспекцију. Млад Мјесец 20.11. доноси прилику да добијете јаснији увид у нешто што вас дуго мучи.
Од 21. надаље, одговори долазе спонтано – кроз мирне тренутке, разговоре или ситуације које вас подсјећају на оно што истински желите. Успорите ритам и допустите да вам се слика посложи сама од себе.
Точак (21.06-21.07)
Око 14.11. очекујте изненадну промјену – може бити повезана с послом, плановима или односима.
Нешто што сте сматрали сигурним могло би се неочекивано промијенити, али ће вам то отворити врата новим могућностима.
Крај мјесеца доноси смирење – интуитивно ћете знати што требате учинити, без потребе за претјераним анализирањем.
Између 5. и 9.11. могли бисте добити нову идеју или увид који мијења ваш поглед на постојећи пројект.
У раздобљу од 14. до 18. важно је довршити оно што сте започели – сада имате јаснију визију и снагу да то приведете крају.
Након 25. посветите се стварима које вас умирују – породични тренуци, разговори или вријеме проведено у природи вратиће вам унутрашњу равнотежу.
Од 7. до 11.11. могли бисте добити вијест, поруку или јасан знак који вам показује смијер.
Од 16. до 19. покушајте више слушати него говорити – прави увиди долазе из онога што људи не кажу директно.
Након 24. приуштите себи дан мира и одмора. Биће вам лакше да чујете властите мисли и препознате што вам уистину треба.
Од 5. до 9.11. могућ је изненадни финансијски прилив – награда, поврат новца или прилика за додатну зараду.
Од 12. до 16. будите опрезни с потрошњом и не доносите нагле одлуке. Након 25. улагање у образовање или развој вјештина показаће се корисним.
То што сада научите имаће конкретан учинак већ почетком идуће године.
Између 9. и 14.11. могли бисте јасно осјетити кад нешто није искрено – вјерујте свом осјећању.
Од 20. до 24. ваша ријеч или геста могу имати већи учинак него што очекујете. Оно што изговорите у право вријеме може промијенити ток ситуације.
Након 28. одмакните се од свега што вам више не доноси мир. Ослобађањем простора отварате врата новим могућностима.
Сјекира (22.11-21.12)
Новембар ће вас подстаћи да провјерите колико сте спремни остати стрпљиви.
Од 5. до 9. обратите пажњу на знакове из околине – природа и околности показују када је прави тренутак за дјеловање.
Око 15. немојте форсирати промјене.
Након 22. пронађите мир кроз једноставне тренутке – тиха вече, шетња или вријеме за себе помоћи ће вам да се напуните енергијом.
Од 7. до 12.11. можете осјетити подршку породице или пронаћи нешто што вам враћа осјећај сигурности.
Око 18. обратите пажњу на интуицију – она ће вам помоћи да избјегнете непотребне трошкове или неспоразуме.
Након 25. унесите мале промјене у простор у којем боравите. И најмањи детаљ може побољшати ваше расположење и створити осјећај стабилности.
