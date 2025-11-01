Ево шта доноси хороскоп за 1. новембар

01.11.2025
07:50
Хороскоп за суботу 1. новембар.
ОВАН
Данас може услиједити нервоза због нечијег неиспуњеног обећања. Превише очекујете од неких особа и могуће је да ће вас оне разочарати. Вољена особа се понаша са великим осцилацијама. Могућ је контакт од некога из ваше прошлости.
БИК
Дан који доноси промјене расположења и у којем вас догађаји „шетају" из крајности у крајност. Извјесно је да вам иду неки дивни моменти, али због других ситуација можете бити нерасположени. У односу са партнером сте час на седмом небу, час несигурни.
БЛИЗАНЦИ
Дан који доноси могућности успјешних сарадњи и јаких пословних контаката. Стоји повремено тежина и могуће је да ће вам неке обавезе бити презахтјевне.
Емотивно сте испуњени, задовољни и у потпуности сигурни у себе. Покрените се.
РАК
Добар дан за посао, али избјегавајте контакт са особама које вам и иначе изазивају нервозу или чија је енергија претешка за вас. Емотивно – неусклађеност са вољеном особом и ово су ситуације у којима је потребно да разговарате, не да се склањате.
ЛАВ
Више пажње посветите разговорима и договорима. Могуће је да ћете налетјети на препреке, али их својом упорношћу и позитивним ставом можете заобићи. Не баш пријатан разговор са вољеном особом. Нисте задовољни вашом комуникацијом.
ДЈЕВИЦА
Велики дио послова и обавеза данас врло брзо и успјешно завршавате. Могу вам правити проблем финансије. Можда сте очекивали новац који није дошао или вас чекају издаци који су већи од онога што сте планирали. Вољена особа вас подржава.
ВАГА
Породична атмосфера може бити повремено непријатна или захтјевна по вас. Такође, постоји могућност забринутости за старијег члана породице. Али, друга позитивна дешавања брзо вам скрећу пажњу или вам помажу да са овим изађете на крај.
ШКОРПИЈА
И поред све ваше воље и упорности, данас ћете морати да се суочите са блокадама по неким питањима која су вам важна. Уколико видите да неки договор не иде како сте замислили – не нервирајте се Биће дана за мегдана. Исто важи и за однос са партнером.
СТРИЈЕЛАЦ
Имате неке одличне идеје, али је могуће да нећете данас успјети да их реализујете или да ћете наилазити на препреке од стране других људи и околности.
Истрајте у ономе што желите. Дан је одличан за љубав, било да сте заузети или слободни.
ЈАРАЦ
Данас сви очекују од вас чудо. Фино је и похвално када се сви ослањају на вас, али то умије и те како бити исцрпљујуће и захтјевно. Могуће је да због обавеза и времена које морате посветити њима, нећете бити у прилици да више времена проведете са партнером.
ВОДОЛИЈА
Мало сте несигурни по неким питањима, али не дозвољавате да се то на вама види. За вас је ово савршен дан, вријеме које требате посветити својим жељама, приоритетима, љубавима, пословима, пријатељима. Шта год да започнете, ићи ће вам од руке.
РИБЕ
Дан који је одличан за посао и искористите га до максимума. Могуће је да ће вам се отворити потпуно ненадано и неке јаке, нове пословне шансе. Вољели бисте да обновите комуникацију са неким, али сте несигурни да ли је то прави потез.
