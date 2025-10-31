Извор:
Све више људи доживљава кућне љубимце као чланове породице или чак као „крзнену дјецу“, али стручњаци упозоравају да такав приступ често није у најбољем интересу самих животиња.
Ветеринари истичу да хуманизација љубимаца доводи до претјераног лијечења, скупих захвата и навика које им више штете него користе, пише Дејли мејл.
Стручњаци наводе да су све чешћи случајеви непотребних операција и скупих третмана за псе и мачке, а иза свега стоји потреба власника да им пруже оно што мисле да је „најбоље“. Међутим, то најбоље често није оно што љубимцима заиста треба, преноси Индекс.
Професор Еди Клатон са Универзитета у Единбургу сматра да је пораст таквих захвата посљедица трендова који доносе велику зараду.
„Хуманизација кућних љубимаца постаје озбиљан проблем за њихову добробит. Иако власници имају добре намјере, пречесто се воде емоцијама, а не стварним потребама животиње“, упозорио је.
Међу познатим „родитељима љубимаца“ истичу се Парис Хилтон, која је изградила луксузну кућицу за псе вриједну више од 300.000 долара, и глумица Деми Мур, која своју чиваву води на модне ревије.
Стручњаци наглашавају да овакви примјери нису знак квалитетне бриге, већ често прикривају неразумијевање стварних потреба животиња.
Ветеринарка др Тања Стивенс упозорава да власници често доносе одлуке под утицајем интернета и друштвених мрежа, гдје се дијеле непровјерени савјети.
„Људи вјерују да чине најбоље за своје љубимце, али у стварности могу изазвати више штете него користи. Пси који живе у двориштима, у чопору, често имају квалитетнији живот од паса који су изоловани у становима и третирани као лутке“, истакла је.
У новој књизи Ветеринарске контроверзе и етичке дилеме аутори позивају на промјену начина размишљања. Залажу се да се ветеринарска њега прилагођава индивидуалним околностима сваке животиње, умјесто да се слијепо примјењују скупи и напредни захвати без стварне потребе.
„Продужили смо живот љубимаца захваљујући модерној медицини, али то не значи да су ти животи срећнији, поготово ако су испуњени хроничним болестима и сталним третманима“, рекла је др Стивенс.
Друштвене мреже додатно подстичу овај тренд, јер инфлуенсери често дијеле савјете који ријетко имају научно утемељење. Неки ветеринари и индустријски актери, вођени искључиво профитом, додатно подржавају овај феномен.
Циљ нове књиге је да подстакне власнике и стручњаке да доносе одлуке које су заиста у интересу животиња.
Стручњаци већ годинама упозоравају да претјерано мажење може довести до проблема попут анксиозности, недостатка социјализације и нарушене повезаности с другим животињама. Пси којима се не постављају границе често развијају проблеме у понашању и осјећај несигурности.
Научници су открили да људи и пси његују близак однос већ најмање 14.000 година. Припитомљавање вукова, који су се приближавали људима у потрази за храном, кроз генерације је довело до појаве првих паса.
Та древна веза треба да буде заснована на разумијевању и поштовању потреба животиње, а не на људским пројекцијама.
