Идеалан љубимац за сваки хороскопски знак

Извор:

Информер

29.09.2025

11:20

Идеалан љубимац за сваки хороскопски знак
Фото: Unsplash

Хороскоп може да открије много о вашој личности, али да ли сте знали да можете да одаберете пса на основу хороскопског знака?

Постоје расе паса које се идеално слажу с вашом личношћу и животним стилом.

Ован: Њемачки овчар

Ви сте тврдоглава особа која воли да води главну реч и буде покретач авантура. Потребан вам је пас који ће вас стално тјерати према напријед, а то је њемачки овчар, невјероватно енергична и интелигентна раса. Увијек су жељни изазова и врло одани заштитници својих власника, а биће вам савршени сапутник.

Бик: Кавалирски шпанијел краља Чарлса

Оданим и практичним Биковима у свакодневном животу најбоље пристаје раса попут кавалирског шпанијела краља Чарлса. То су дивни, љубазни и одани пси којима не смета боравак у кући. Врло су друштвени и добро се слажу с дјецом.

Близанци: Велшки корги Пемброке

Пријатељски сте настројени и знатижељни према свијету који вас окружује па не чуди да је велшки корги Пемброке као створен за вас. Једна су од најпопуларнијих и најомиљенијих раса која воли да буде у центру пажње.

Имају смисао за хумор и разиграну нарав и увијек су спремни за нова искуства, а о њима је лако бринути.

Рак: Померанац

Померанци траже заштиту и пуно нежности, а већину времена проводе у затвореном – шта више Рак може пожељети? Мали псићи великог срца узнемириће се ако не добију довољну дозу љубави, а обликују блиске везе са свим члановима породице.

Лав: Јазавичар

Друштвени сте и разиграни и нема сумње да ћете се одлично слагати с јазавичаром. Ова раса је позната по разиграној, живахној и несташној нарави, а има мноштво квалитета које ће цијенити Лав. Својим упечатљивим изгледом могу привући пажњу свих у просторији и врло су одлучни да је задрже. Невјероватно су интелигентни, прилагодљиви и неустрашиви, а сматрају се невјероватно храбром и непопустљивом расом.

Дјевица: Чау Чау

Резервисаној и смиреној Девици је потребно време за себе, а такав је и чау чау. Ова раса није агресивна, али је опрезна. Међутим, кад упознају људе и успоставе поверење, неизмерно су одани. Уживају да проводе време сами.

Вага: Енглески краткодлаки хрт

Хрт је одличан сапутник за припаднике овог љубазног знака који има потребу да одржава мир. Енглески краткодлаки хрт је пријатељски настројен пас који није агресиван према другим псима, а не узнемирују их ни странци.

Баш попут вас, увек ће се удаљити од нежељених ситуација и неће изазивати. Воле да трче, али знатну количину свог времена склони су да проведу спавајући.

Шкорпија: Питбул

Питбулови и Шкорпије обично су на лошем гласу, али кад их упознате, увидећете колико су саосјећајни. Зато и дају савршену комбинацију.

Стријелац: Аустралијски овчар

Авантуристичког сте духа, знатижељни и интелигентни па је аустралијски овчар одличан супутник за вас. За разлику од већине других раса, аустралијски овчар је енергичан и захтјева пуно вјежбања. Невјероватно је интелигентан и потребно је њиме се бавити како му не би било досадно. Срећом, ваш дух је такав да ћете моћи да задовољите његову радозналост.

Јарац: Белгијски овчар

Марљив, одан и интелигентан Јарац одлично функционише с белгијским овчаром. Ови пси имају снажан заштитнички инстинкт и чувају своје вољене од свих пријетњи. Могу бити захтјевни када је у питању тренирање па им је потребна чврста и стрпљива рука, а то су особине које посједује Јарац.

Водолија: Басењи

Познати сте као јединствена, независна и интелигентна особа, а с тим особинама ће се одлично носити басењији.

Ови пси су пријатељски настројени и пуни енергије иако имају дозу тврдоглавости. Неће учинити нешто само зато што сте им то рекли па ћете морати да будете стрпљивији док их тренирате.

Рибе: Кокер шпанијел

Рибе важе за осјећајна бића па не чуди да се слажу с кокер шпанијелом. Ови умиљати пси неће оклијевати да покажу колико им је стало до вас, а изискују пуно стрпљења и разумијевања. Претјерано оштре особе могу их уплашити, али Рибе с њима чине савршену комбинацију.



