Ево како да провјерите да ли имате неплаћене саобраћајне казне

Многи грађани Србије годинама нису ни свјесни да на њихово име постоје неке неплаћене саобраћајне и паркинг казне. Некима се то деси зато што су промијенили адресу, другима јер је администрација затајила па нису добили обавјештење, трећи једноставно забораве. А систем је такав да вас неће увијек упозорити док не буде касно.
Ово се често дешава јер у Србији нажалост не постоји јединствени регистар за провјеру свих саобраћајних казни по јединственом матичном броју грађана или регистрацији возила.
Умјесто тога, казне су расуте кроз више система: МУП, еУправа, судови, локални паркинг сервиси. Тиме се пребацује одговорност на грађане да их редовно провјеравају.
Ако не платите казну на вријеме, може вам бити увећана, отићи у извршење или вас коштати додатних камата.
Зашто је важно провјерити да ли имате казне
Неплаћене казне могу донијети блокаду рачуна, забрану регистрације, враћање са границе и додатне трошкове извршења.
Ако нисте свјесни да вам је издата казна, ризикујете да вас систем изненади када казна постане предмет извршења, повуче додатне трошкове, могуће блокаде рачуна и забрану регистрације возила.
Може се десити и да вас заустави полиција и обавести о неплаћеној обавези о којој нисте ништа знали.
Зашто људи не знају да имају казну
Најчешћи разлог зашто људи не знају да имају казну јесте промена пребивалишта без пријаве нове адресе. Зато често опомене и позиви долазе на погрешно мјесто. Уз то, дешава се и да казна остане залепљена на брисачу возила, али је ветар однесе или неко склони.
Многи људи и забораве да су направили прекршај, посебно када су у питању мање грешке попут паркирања ван означене зоне.
Посљедице неплаћених казни могу бити финансијске и правне, па се тако, ако не реагујете на време, казна увећава због камата и трошкова поступка. Можете добити забрану регистрације возила док не измирите дуг.
У случају да не платите казну и она дође до суда, може се покренути извршни поступак против вас, односно принудна наплата. У том случају, држава ангажује јавног извршитеља који покушава да наплати дуг.
Трошкове тог поступка, као што су такса извршитељу, додатни трошкови комуникације, и слично сносите ви, као дужник.
Постоји неколико начина да провјерите да ли имате неке неизмирене саобраћајне казне.
Најлакши је наравно оналјн, путем портала еУправа, који је централно мјесто за многе државне услуге, укључујући и провјеру казни. Када се пријавите на свој налог и уђете у секцију "Моји подаци", пронаћи ћете дио "Прекршаји".
Међутим, овај систем препознаје казне везане за ЈМБГ и може се десити да вам не прикаже све казне које имате. Казне које воде локални паркинг сервиси, старије казне које нису дигитализоване или оне које нису унијете под тачним подацима, неће се појавити овдје.
У случају да сумњате да ипак постоји неко дуговање на ваше име, има још начина да то рјешите.
Ако не користите еУправу или не налазите податке тамо, можете лично отићи у најближу полицијску станицу. Са собом понесите личну карту и регистрацију возила ако провјеравате казну повезану са регистарским бројем возила.
Службеник може проверити да ли у систему постоје активне казне које нисте измирили.
Провјера преко судова и извршних пресуда када казна постане правоснажна и прође рок за плаћање, суд може покренути извршни поступак. Тада се обавештење шаље на вашу адресу, најчешће као плави коверат.
Можете позвати локални прекршајни суд и питати да ли постоји поступак против вас, мада не постоји јединствена онлајн база.
Што се паркинг казни тиче, ситуација се разликује од града до града. Београд има апликацију и сајт Паркинг Сервиса гдје можете проверити дуговања.
Нови Сад, Ниш, Крагујевац и други градови имају своје локалне сервисе и веб портале. Неки нуде и СМС провјеру слањем поруке с регистарским бројем.
Да ли можете провјерити казне по регистрацији возила? Већина саобраћајних казни се води на ЈМБГ, али локални паркинг сервиси некад дозвољавају провјеру по регистрацији.
У Београду, на примјер, можете на сајту Паркинг Сервиса унети таблице и провјерити да ли постоји дуг. Међутим, за саобраћајне прекршаје које води МУП, ова опција није доступна.
Да бисте избјегли додатне трошкове, принудне наплате или чак правне посљедице, важно је не само да знате да имате казну, већ и колико она износи, докле важи и у ком је статусу.
Најчешће ћете детаље о казни сазнати на два начина:
Путем портала еУправа: Ако је казна унета у систем, ту ћете пронаћи датум прекршаја, тачан износ казне и њен тренутни статус (на пример. „неплаћено“ или „у поступку“).
Путем судских докумената: У случају да је казна већ процесуирана, добићете пресуду поштом. У њој је прецизирано колико треба да платите и у ком року. Обично је то 8 дана од пријема документа.
Казна из суда стиже у плавом коверту, с подацима и кодом за плаћање. Казна која долази од суда стиже у карактеристичном плавом коверту и обично садржи:
- број предмета
- износ казне
- број рачуна за уплату
- позив на број и сврху
- често и QR код за брзо плаћање преко мобилне апликације
Ако документ који сте добили носи наслов "РЈјешење о извршењу", то значи да рок за плаћање није испоштован и да је казна сада у поступку принудне наплате.
У том случају, ангажује се извршитељ, а ви плаћате не само казну, већ и додатне трошкове поступка.
Застаријевање рокова за саобраћајне и паркинг казне
Казне не трају заувијек, али не треба се ослањати на њихово застаријевање:
Саобраћајни прекршаји углавном застаревају у року од 2 до 4 године, зависно од околности и врсте прекршаја.
Казне за паркирање формално могу застарети, али локалне власти често прије тога покрећу тужбе како би их наплатиле, чиме се рок продужава.
Ако добијете казну са QR кодом, можете је платити скенирањем путем мобилне банке. еУправа вам такође нуди могућност директног плаћања из система, повезано са вашом банком или картицом.
Уколико вам је лакше да казну физички платите одласком на шалтер, то можете учинити у Пошти или било којој банци.
Потребна вам је попуњена уплатница са тачним подацима: број рачуна, позив на број, износ и сврха уплате. Плаћање се у службеним системима евидентира у року од неколико дана.
На еУправи можете провјерити да ли је статус казне промијењен. У случају судских казни, затражите потврду о уплати или је пошаљите суду ако се статус није аутоматски освјежио.
