Станивуковић открио да ли ће се кандидовати на пријевременим изборима

29.09.2025

10:09

Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а, истакао је да неће бити кандидат за предсједника Републике Српске и да су спремни разговарати са странкама опозиције.

Како је истакао, став ПДП-а о пријевременим изборима је јасан и од раније познат.

“Нећемо се пријавити на те изборе и ја нећу бити кандидат. Ми нисмо странка која мијења своје одлуке – оно што кажемо, иза тога и стојимо. Желимо да народ поново почне вјеровати да постоје људи у политици који поштују своју ријеч”, поручио је Станивуковић.

Додао је да је отворен за разговоре са осталим опозиционим странкама, преноси "Блинк".

“Да ли ће бити позива од опозиције да се сједне и разговара, зашто да не, ми смо отворени и припадамо том корпусу који тражи алтернативу у свему овоме. Отворени смо да сједнемо и разговарамо ако неко сматра да смо ми вриједни тог разговора”, истакао је он.

Драшко Станивуковић

izbori

