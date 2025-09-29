Дарко Лазић открио како је дошло до саобраћајне несреће

Извор:
Дарко Лазић је открио како је дошло до саобраћајке, а како каже, ничега се не сећа.
"Изгубио сам контролу, видим да су сви пренијели да сам био у алкохолисаном стању, и спомињу се недозвољене супстанце. Ја имам све налазе из болнице. Хвала Богу, ником ништа, преживјели смо. Моја супруга је добро, ја сам добио повреде главе, ништа страшно. Падала је киша, занео ме је ауто, ударио сам у аутобус. Нико није био у аутобусу, нико није повријеђен, сви смо живи и здрави. Није било ни прекорачење брзине, идемо даље", рекао нам је Дарко.
Њега и његову супругу су раздвојили, па му је једино било битно да зна да је она добро.
"Нас су раздвојили у једном тренутку, ја сам био у несвјесном стању, али ја се тога не сјећам. Јако ми је драго што су органи реда одреаговали брзо, као и Хитна помоћ. Видио сам да је нема поред мене, одмах сам питао да ли је она добро", рекао је Лазић и наставио:
"Ја само знам када сам дошао у болницу и када сам видио себе у огледалу и да ми је глава процијепана, доктор ми је рекао да није толико страшно колико је могло да буде. Имам 15 копчи, али морам да напоменем да алкохола и недозвољених супстанци нема."
Дарко Лазић и Катарина враћали су се са промоције нове пјесме њене сестре Тијане Матић, Даркове свастике, када су доживјели саобраћајку.
Само пар сати прије удеса, Каћа и Дарко били су насмејани у друштву њене сестре, као и Даркове бивше жене Ане Севић и њеног мужа Данијела.
Чак су се и шалили како ће им Ана Севић крстити наредно дијете, ако буду добили.
"Ми смо фамилија, Ана Севић, Данијел, Каћа, ја, кума Андреана Чекић,Каћине сестре. Ми смо нормални људи, јако се лијепо дружимо, сви смо срећни. На вашару је било дивно. Шабачки вашар је традиција, то је нешто посебно и другачије. Од малих ногу идем на вашар - рекао је Дарко, а онда открио да постоји могућност да им Ана крсти друго дијете, ако добију.
"Ана Севић ће бити кума сљедећем дјетету, ако Бог да, што да не", додала је Катарина.
Дарко Лазић престао је да пије, а од како је донио одлуку, није пробао ни кап алкохола.
"Не пијем ни мала. Ја мислим да сам ја своје попио. Има ко ће да пије за мене", истакао је.
