Драгана Мирковић донирала цијели свој хонорар удружењу из БиХ

Удружење Помози.ба саопштило је како је једна од највећих музичких звијезда Балкана, Драгана Мирковић, свој цјелокупан хонорар од синоћњег концерта у Сарајеву донирала у хуманитарне сврхе.
Како наводе из удружења, Драгана је уплатила 20.000 КМ у Фонд за лијечење Удружења Помози.ба, чиме је још једном показала своју емпатију и посвећеност помоћи људима у потреби.
"Још једном захваљујемо Драгани Мирковић што је њена љубав према људима надилази све границе", истичу из Помози.ба.
Ова донација значајно ће помоћи у пружању медицинске подршке и лијечења онима којима је најпотребније, а гест Драгане Мирковић додатно потврђује њен ангажман и хуманитарни допринос региону.
