Драгана Мирковић донирала цијели свој хонорар удружењу из БиХ

Извор:

АТВ

28.09.2025

16:23

Драгана Мирковић донирала хонорар Удружењу Помози.ба
Удружење Помози.ба саопштило је како је једна од највећих музичких звијезда Балкана, Драгана Мирковић, свој цјелокупан хонорар од синоћњег концерта у Сарајеву донирала у хуманитарне сврхе.

Како наводе из удружења, Драгана је уплатила 20.000 КМ у Фонд за лијечење Удружења Помози.ба, чиме је још једном показала своју емпатију и посвећеност помоћи људима у потреби.

"Још једном захваљујемо Драгани Мирковић што је њена љубав према људима надилази све границе", истичу из Помози.ба.

Ова донација значајно ће помоћи у пружању медицинске подршке и лијечења онима којима је најпотребније, а гест Драгане Мирковић додатно потврђује њен ангажман и хуманитарни допринос региону.

