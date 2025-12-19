Хоће ли се вјеровање обистинити? Сунчан дан на Светог Николу говори каква ће зима бити

19.12.2025
У српском народу постоји вјеровање да се у односу на то какав дан осване на Светог Николу, 19. децембра, од тога зависи каква нас зима чека, а и први дани прољећа.
Како нас је јутрос дочекало сунце и пријатна температура (више налик оној на крају зиме, него на њеном почетку), изнад 10 степени, према народном вјеровању слиједи нам блага зима, са неколико обрта.
Да ли ће се стара мудрост ове године обистинити или ће метеоролози имати другачију прогнозу, остаје нам да видимо у наредним недјељама.
Будући да је Свети Никола познат и као заштитник дјеце, од давнина је постојао обичај да се на дан када се овај светац слави, дарују дјеца орасима, јабукама и слаткишима. Током ноћи, док дјеца спавају, Свети Никола би има оставио дарове у ципеле или покрај прозора. Дјеца би нарочито за тај дан, очистила своје ципеле и ставила их близу кревета како би се ујутру прво њима обрадовала, пише Новости Магазин.
У народу постоји вјеровање да ће ономе ко данас опрости дуг сљедећа година бити богата и плодна. Постоји и вјеровање да данас не треба никога подсјећати на дуг, нити му додатно отежавати положај због тога што је дужник.
На југу Србије традиционално се на овај дан праве шарени колачи у облику птице. Заједно са погачом и вином односе се у цркву на освештење молитвом и вином. Након тога, служе се гостима, а прије свих дјеци.
