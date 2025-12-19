Logo
Додик: Представници СДС-а и ПДП-а у ЦИК-у потврдили да су жалбе неутемељене

Извор:

РТРС

19.12.2025

13:28

Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је опозицији да престане да лаже у вези са пријевременим предсједничким изборима, нагласивши да је Централна изборна комисија, у којој су представници из СДС-а и ПДП-а, потврдила да су њихове жалбе неосноване.

Додик је указао на квалификације да су њихове жалбе недопуштене и паушалне.

- То значи да лажу. Из ЦИК-а нису могли рећи да СДС и ПДП лажу, већ су рекли да жалбе нису основане. Али, они настављају и даље да лажу. Када ће престати да лажу? Опште познато је да су кадрови у ЦИК-у из ових странака, никог нема од наших људи. И они им поручују да лажу - рекао је Додик.

То је каже неподношљива ситуација у којој су људи из Сарајева дали себи монопол да контролишу вољу српског народа у Републици Српској.

- Неприхватљиво је то и мораћемо да се бавимо тим питањем у времену које долази - нагласио је Додик.

Он је поручио људима који се не баве политиком да послушају шта је рекао ЦИК, а то је да су жалбе недопуштене, паушалне, да нема понављања избора, да се није десила крађа и да није тачно све то што је опозиција почела да говори од првог тренутка.

- То је тај лажни наратив који одржавају до данас и одржаваће га и убудуће - закључио је Додик.

Централна изборна комисија БиХ одбила је јуче као неоснован захтјев СДС-а за поновно бројање гласова на 140 бирачких мјеста у Добоју, Зворнику, Лакташима, Братунцу, Приједору, Угљевику, Вишеграду и Козарска Дубица.

ЦИК је одбацио као недопуштен и захтјев СДС-а да се на ових 140 бирачких мјеста пониште избори.

