Додик: Војвода Алексић остаће упамћен као храбар и частан борац

Извор:
АТВ
18.12.2025
13:35
Данас нас је напустио војвода Славко Алексић, велики патриота, који је оставио неизбрисив траг у историји српског народа.
Човјек који је своју дужност обављао часно, одговорно и посвећено, истакао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Славко Алексић ће остати упамћен као веома храбар и частан борац на сарајевско-романијском ратишту - написао је Додик на свом Икс налогу.
Славко Алексић ће остати упамћен као веома храбар и частан борац на сарајевско-романијскoм…
Он је упутио изразе најдубљег саучешћа породици, саборцима и пријатељима.
''Нека му је вјечна слава и хвала за све што је учинио за свој народ и отаџбину'', рекао је Додик.
