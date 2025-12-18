Logo
Додик: Војвода Алексић остаће упамћен као храбар и частан борац

18.12.2025

13:35

Додик: Војвода Алексић остаће упамћен као храбар и частан борац
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Данас нас је напустио војвода Славко Алексић, велики патриота, који је оставио неизбрисив траг у историји српског народа.

Човјек који је своју дужност обављао часно, одговорно и посвећено, истакао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

Славко Алексић ће остати упамћен као веома храбар и частан борац на сарајевско-романијском ратишту - написао је Додик на свом Икс налогу.

Он је упутио изразе најдубљег саучешћа породици, саборцима и пријатељима.

''Нека му је вјечна слава и хвала за све што је учинио за свој народ и отаџбину'', рекао је Додик.

